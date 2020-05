Mariagerløbet udsætter til 2021

MARIAGER: Også Mariagerløbet, der skulle have været skudt i gang torsdag 11. juni, aflyses som følge af corona-krisen.

Det oplyser bestyrelsen for Mariager Fjords Orienteringsklub.

Det er dermed det tredje stævne, som klubben må aflyse, og det endda blot inden for halvanden måned:

Tredje aflysning

Først var det Beauté Pacifique Kvindeløb i Hadsund 14. maj - dernæst DM Mix-Sprint Stafet i Orienteringsløb 23. maj i Hobro midtby og nu altså også den 29. udgave af Mariagerløbet.

Det ærgrer selvfølgelig kvartetten Jette Christensen, Martin Christensen, Anni Andersen og René Christensen fra Mariager Fjord OK’s stævneledelse.

De havde tilrettelagt Mariagerløbets klassiske fire distancer på 3, 5,6 og 10,5 kilometer samt en halvmarathon (21,1 kilometer).

Alle fire distancer med mulighed for at få rørt benene i Mariager by og de høje bakker i især Mariager Vesterskov.

Men altså nylig 10. juni 2021.

I fjor deltog 247 løbere.