Mariagerfjord kulturskole får skulderklap af kunstfonden

MARIAGEFJORD: Statens Kunstfond støtter talentarbejdet på Mariagerfjord Kulturskole med 125.000 kroner

Der hersker i forvejen bred opbakning bag talentarbejdet på kultuskolen, hvorfor det skabte ekstra glæde, da skolen modtog besked om bevillingen fra Statens Kunst.

Den økonomiske støtte betyder, at skolen kan fortsætte sit talentarbejde med både musiktalentforløb og Mariagerfjord Korskoles elitespor - Mariagerfjord Pigekor

- Med støtten kan vi fastholde et bredt udbud af talentudviklingstilbud, jubler Finn Elias Svit, leder af Mariagerfjord Kulturskole.

Få livslang glæde af musikken

- Både musiktalentklasserne og korskolen har med bevillingerne modtaget positivt tilsagn og kan derfor fortsætte med at lave særlige forløb, der højner de unges kompetencer, fremhæver Finn Elias Svit.

- Formålet med disse forløb er at tilføre eleverne livslang glæde af musikken.

Det kan enten være som amatør eller ved at bruge forløbet som afsæt til optagelse på eksempelvis Musikalsk Grundkursus (en (konservatorieforberedende grunduddannelse) eller et musikstudie på seminariet, universitetet eller musikkonservatoriet, uddyber Finn Elias Svit.

Talentklasseforløbet

Talentklasseforløbet på Mariagerfjord Kulturskole er et tilbud til både klassiske og rytmiske musikelever.

Forløbet består af tre niveauer med plads til i alt 30 elever fra alderen 10 - 20 år.

Under de fireårige forløb har musikeleverne mulighed for at afklare deres eget potentiale.

Og måske opnå et resultat, der giver optagelse på MGK eller en videregående uddannelse indenfor musikområdet.

Videre som professionelle

Flere af de tidligere talentelever er i dag udøvende musikere på professionelt niveau.

Som Danmarks eneste rytmiske sangkraftcenter nyder Mariagerfjord Korskole international anerkendelse inden for rytmisk kormusik.

Korskolens elitespor består af seks kor med sammenlagt 160 sangere i alderen seks til 20 år - nemlig minispirekor, spirekor, juniorkor, pigekor, juniordrengekor og drengekor.

Rytmiske drengekor

I Korskolen lægges stor vægt på udvikling af de sociale kompetencer og ansvarsbevidsthed gennem et unikt og nytænkende pædagogisk arbejde på tværs af klassetrin.

Korskolen har flere gange modtaget støtte fra Statens Kunstfond til at styrke talentplaformen inden for elitekorsang.

Det har blandt andet givet mulighed for at opfylde et meget stort ønske.

Nemlig at igangsætte et rytmisk drengekor.

Ønsket gik i opfyldelse i 2018, og siden da er interessen for at synge i drengekor kun vokset.

De nye økonomiske midler giver nu mulighed for at kunne udvikle på talentbifag som f.eks. teori, solosang, klaverlab og komposition.