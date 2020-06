Mariagerfjord Kommune sætter ind mod spritkørsel

Ferien står for døren og en meget stor del af danskerne vil holde ferie i Mariagerfjord Kommune. Det betyder også, at der vil være en hel masse sociale sammenkomster som grillmiddage, strandture og havefester som ofte får følgeskab af kolde øl, velsmagende drinks eller et par gode flasker vin.

- Vi har alle et ansvar for at gribe ind, hvis vores familie, venner eller bekendte vil tage bilen hjem, selvom de har drukket. Den køretur kan jo få fatale konsekvenser for både dem selv og andre. Derfor støtter vi selvfølgelig det landsdækkende budskab om at stoppe spritkørsel, siger udvalgsformand for Teknik og Miljø Jørgen Hammer Sørensen i en pressemeddelelse.

Mariagerfjord Kommune står sammen med Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden bag kampagnen: 'Der er mange måder at stoppe spritkørsel på. Hvad er din?'.

Kommunens feriegæster vil i den forbindelse blive mødt af vejplakater ved hovedvejene ved Kattegatkysten, som strækker sig fra Øster Hurup og kommunegrænsen i nord til Als Odde og Mariager Fjord i syd. Det er nemlig primært her, feriegæsterne vil opholde sig i sommerferien.

Vejplakaterne vil være synlige i uge 26-31. Her sætter politiet også ind med kontrol.

Formålet med kampagnen er at minde folk om, at de kan være med til at forhindre spritkørsel ved at spørge deres gæster, hvordan de kommer hjem efter festen.

- Alt for mange bilister tager chancen og kører, selv om de er i tvivl om deres promille. Det er hamrende farligt, og det er derfor vigtigt, at omgivelserne også hjælper med til at forhindre, at det sker. Så før du serverer vin, øl eller drinks for dine gæster, så spørg dem lige, hvordan de kommer hjem. Det tvinger dem til at tage stilling til, om de skal drikke eller køre, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Stop altid en fuld ven, der vil sætte sig bag rattet

Det kan måske føles svært at overtale en anden til at lade bilen stå. Især hvis du ikke er sikker på, hvor meget han eller hun egentlig har drukket. Her får du syv gode råd:

Fortæl ham/hende, at du har det skidt med, at han/hun kører.

Forsøg at tale ham/hende fra at køre og tag eventuelt bilnøglerne.

Allier dig med andre, så I er flere, der kan støtte hinanden.

Ring efter en taxa og lån eventuelt ham/hende penge til taxaen.

Tilbyd overnatning.

Giv et lift, hvis du ikke selv har drukket.

Hvis han/hun alligevel kører: Ring til politiet på 114.