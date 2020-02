Mariager Efterskole var i musicalhumør

MARIAGER: Forleden forvandledes hverdagen og de vante omgivelser på Mariager Efterskole til en stor musicalproduktion, hvor alle elever og hele personalet tog del i forberedelserne.

Pigen Under Broen

Årets musical var skrevet af Louise Elisabeth Robinson og baserede sig på romanen Pigen Under Broen af Francine Rivers.

Undervejs bliver hovedpersonen, Abra, som nyfødt spædbarn forladt af sin biologiske mor under en bro.

Abra findes af en præst, og hun vokser op hos præsten, hans kone - Marianne, og deres søn Joshua.

Efter seks år dør Marianne, og Abra begynder et langt liv med følelsen af at være forladt og længsel efter, at nogen elsker hende.

Spørgsmålet var derfor, om Abra turde tro på, at der faktisk er nogen der holder af hende?

En fed oplevelse

Allerede i fjor skabte musicalugen en fed oplevelse i forhold til animation og grafik.

- Vi havde meget at lave og en professionel, der kunne hjælpe os, når vi sad fast.

- Det var rigtig fedt at være et hold, som skulle arbejde under pres og nogle gange være oppe længe.

Det inspirerede mig til at fortsætte med at lave animation og grafik, som jeg også lavede til musicalen i år.

Sådan fortæller en af eleverne Samuel Sevdal, som dermed også gik på skolen sidste år.

Op i en højere enhed

Det er alt andet end arbejdsfrit at få en musical sat i scene.

Scenen skal bygges, rekvisitterne skal males, de sociale medier skal opdateres, lydeffekter, lys og multimedie skal styres, animationer skal animeres, billeder og videoer skal produceres, kager skal bages og dans, musik og skuespil skal øves.

Netop for at forestillingen kunne gå op i en højere enhed var skoleskemaet ændret fuldstændig.

Alle elever bidrog på hver sin vis til at få musicalen til at spille.

Ved at få ny inspiration på områder, de ikke har været før, opdager en del elever nye sider af sig selv og får ny inspiration på områder, de ikke havde før.