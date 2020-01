Maratonløb nr. 100 fejres med en stor løbefest

HAVERSLEV: Lørdag 11. januar løber Stefan ”Dupond” Larsen i Haverslev sit maratonløb nummer 100, og det vil hans løbeklub Run For Fun i Haverslev gerne fejre.

Det sker med en stor løbefest for alle på dagen med Haverslev Hallen som ramme.

- Vi har arrangeret et tæt besat program, som begynder klokken ni om formiddagen. Her sendes dagens maratonløbere hen over en rød løber afsted ud på otte runder i Haverslev by inden de når målfeltet inde i hallen. Undervejs skal de på hver runde løbe en omgang inde i selve hallen, forklarer Joan Straarup som formand for løbeklubben, som hun i 2012 tog initiativ til sammen med netop Stefan ”Dupond” Larsen og to andre lokale løbeinteresserede.

- Han har dog for længst overhalet mig, da jeg indtil nu kun har gennemført i alt 10 maratonløb, tilføjer hun med et grin.

Løbefest for alle aldre

Klokken 10.30 følger et halvmaraton løb, klokken 11 et regulært børneløb One Mile, og endelig klokken 11.30 er der startsignal for dem, der vil løbe eller blot gå 5 og 10 km.

Alle løb har start og opløb inde i selve Haverslev Hallen.

Her vil der lørdag 11. januar fra klokken 8 til 15 være masser af stemning med hoppeborg, musik, gratis kaffe og kage og mulighed for at købe pølser, øl og vand.

Løbeklubben Run For Fun har i øjeblikket omkring 85 aktive medlemmer i alle aldre fra Hasverslev og omegn.

Joan Straarup håber som formand, at rigtig mange har lyst til at komme og gøre dagen ekstra festlig, og hvis man også vil være med til at hylde Stefan ”Dupond” Larsen, så forventer løbeklubben han er i mål klokken cirka 13.