Mæglere takker Suldrup for tilliden

For små to år siden åbnede Anders Nymand Andersen og Lisa Mikkelsen en Home-ejendomsmæglerforretning i Støvring.

Da de åbnede, havde de af naturlige årsager ingen emner til salg, men det har siden ændret sig med et rigtigt godt salg i og omkring Støvring.

I postnummer 9541 Suldrup har de to ejendomsmæglere ovenikøbet iført sig den gule førertrøje.

Her er Home i Støvring aktuelt den bedst sælgende ejendomsmægler.

Ifølge boligsiden.dk stod Home i Støvring pr. 14. januar 2021 for 45 pct. af alle solgte ejendomme i Suldrup-området det seneste år, hvilket mæglerduoen selvfølgelig er både glade for og stolte over.

Af samme grund kiggede de forleden forbi byen med en særlig hilsen.

- Vi er ydmyge og taknemmelige, og vil gerne takke for den tillid, som Suldrup har vist os.

- Derfor vil vi gerne give lidt tilbage til byen ved at overraske en gruppe mennesker, som gør et rigtig stort og vigtigt stykke frivilligt arbejde for byen – nemlig Suldrup Senior Service, fortæller Anders Nymand, der sammen med Lisa Mikkelsen kiggede forbi med en gavecheck på 10.000 kroner.

Pengene blev overrakt til Gert Jensen og Arne Asp, der begge er aktive i Suldrup Senior Service, som består af arbejdsomme og ihærdige seniorer, der tager sig af større og mindre opgaver rundt omkring i Suldrup.

De har blandt andet hjulpet med udførelsen af bytorvet, renovering af byens flagstænger, samt generel oprydning og rengøring.