Lynggården rykker ind i tidligere bank-filial

ARDEN: Tøj til både damer og herrer. Kaffe, the, vin, chokolade, brugskunst, gavekurve og på lidt længere sigt både lokale og franske specialiteter. Det er hovedingredienserne, når Berit Lartigue tirsdag 2. juni slår dørene op til Lynggården i Spar Nords tidligere lokaler på Vestergade 6 i Arden.

Tilløbet til den nye butik, som Berit Lartigue lige nu er ved at istandsætte og gøre klar til åbningen, har ikke helt været uden forhindringer. Egentlig var det planlagt, at hun allerede i starten af april skulle overtage lokalerne, hvor butikken Hos Nøhr i dag har hjemme. Det meste var gjort klar, men så kom Corona-krisen.

Tingene blev sat på stand by, og ventetiden benyttede Berit til at forelske sig Spar Nords tidligere lokaler på Vestergade 6, som så i stedet bliver rammen om den nye butik.

Helt ny kan man dog ikke helt kalde Berits butik. Det seneste års tid har hun nemlig drevet Lynggården hjemme på gården mellem Rostrup og Hobro. Trods massevis af gode ting på hylderne har Berit Lartigue dog haft svært ved at lokke kunder ud til gårdbutikken, hvilket ikke mindst skyldes, at butikken ligger omtrent en lille kilometer nede ad en snørklet grusvej. Så langt fra strøgkunder som man kan tænke sig. Nu indtager hun så i stedet ”strøget” i Arden.

- Ja, der var lidt stille, og jeg overvejede, hvad jeg skulle gøre for at få mere gang i gårdbutikken. Her blev min beslutning, at rykke til Arden og samtidig udvide varesortiment, fortæller Berit Lartigue.

- Vi får både dame- og herretøj i nogle rigtig lækre mærker, og så får vi et stort udvalg af kaffe, the, vin, chokolade, brugskunst og en række specialiteter, både de helt lokale, men også franske, da min mand er franskmand. Det bliver en lille niché, som jeg håber, at Arden og lokalområdet vil tage godt imod. På grund af Corona-krisen har jeg dog ikke alle specialiteterne klar ved åbningen, men de vil løbende komme til.

- Samtidig vil jeg også gøre meget ud af at arrangere nogle hyggelige kundeaftener, slutter Berit Lartigue.

På åbningsdagen tirsdag 2. juni vil der være en reception med lidt lækkerier til ganen.