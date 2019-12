Lutter grøn strøm i Rebild fra årsskiftet

REBILD: Mellem 40.000-50.000 kr. ekstra om året.

Så mange penge betaler Rebild Kommune gladeligt for i 2020 at kunne bryste sig af, at al strøm, der fra 1. januar 2020 bliver brugt i kommunale bygninger og til kommunalt gadelys, vil være bæredygtigt produceret.

Helt konkret er det en aftale med Energi Danmark, der sikrer, at den mængde el, kommunen køber, kan spores tilbage til bæredygtige kilder - og Rebild Kommune følger dermed i praksis op på byrådets Vision 2030 og kommunens arbejde med FN’s verdensmål.

Lone Nørgaard Andersen er udbudsjurist ved Rebild Kommune og ansvarlig for aftalen med Energi Danmark.

- Med den aftale, vi har indgået, har vi sikkerhed for, at vi handler med virksomheder der producerer bæredygtig energi.

- På den måde er Rebild Kommune med til at fastholde og forøge den mængde grøn strøm, der er på markedet, fremhæver hun.

Byrådet godkendte i juni 2019 et katalog over, hvordan kommunen vil arbejde med FN’s verdensmål, og borgmester Leon Sebbelin er glad for, at der nu skal løbe grøn strøm i de kommunale ledninger.

- Vi har forpligtet os til at støtte verdensmålene gennem konkrete handlinger.

- Med den grønne strøm har vi fat i tre af målene, som blandt andet handler om bæredygtighed inden for energi, produktion, forbrug og udvikling af lokalsamfund, opregner han.

Ekstraudgiften for den miljørigtige adfærd forventes som nævnt at blive på mellem 40.000 og 50.000 kr. på årsbasis - afhængigt af det totale forbrug af el.