Lopper & Luksus er nu også at finde i Skørping

SKØRPING: I Jyllandsgade 37 har Dorthe Jøker i mange år haft en hobbybutik med retro og genbrug. Den butik er nu blevet en del af ”Lopper & Luksus”, som har hjemme på Kratgaarden på Kirkevej 6 i Gl. Skørping. Dermed findes ”Lopper & Luksus” nu i to udgaver.

- Det er et par måneder siden, at vi ”genbrugskvinder” fandt sammen, og der er en stor fordel i, at vi har både en butik her i Skørping og i Gl. Skørping. Vi går alle meget op i retro og genbrug, og kan nu supplere hinanden ved at have vores forskellige varer begge steder, fortæller Dorthe Jøker, der er uddannet biolog og altid har været optaget af miljø og genanvendelse.

- De ting jeg sælger i min butik, er ofte ting, som folk sætter til storskrald. Så spørger jeg pænt, om jeg må tage det med. Helt nye ting er kedelige og har ingen sjæl. Gode ting kan bruges igen og igen. Et møbel fra ens tante, man ikke nænner at smide ud, får nyt liv hos mig. Jeg maler eller sætter nye ben på møblet, og så kører det igen. Puder er også en af mine spidskompetencer. Jeg syr nye puder eller laver nyt betræk til de gamle og udslidte puder, fortæller Dorthe Jøker.

Dorthes butiksåbning, og fællesskabet med Kratgaarden, markeres lørdag den 2. marts fra kl. 10 til 16, hvor derudover masser af spændende genbrugsvarer i butikken, også vil blive skruet op for hyggen i butikken med blandt andet kaffe og kage. Samtidig vil Kratgaardens genbrugstrekløver, Jette Kvist Tolstrup, Birgit Blum Andresen og Anne Mette Welling Lindberg, også være i butikken.