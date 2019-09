Lokalt turismenetværk begynder at give pote

REBILD: RebildPorten indbød sidste år til lokalt turismesamarbejde i et bredt netværk, og allerede nu begynder de første konkrete resultater af samarbejdet at vise sig i form af lokale og bæredygtige initiativer.

Ejeren af Røverstuen, Mikkel Schnoor Nielsen, lagde selv lokaler til det første netværksmøde og faldt ved den lejlighed i snak med Jan og Lone Thrysø fra Guldbæk Vingård.

Det ene ord tog andet, og nu kan gæsterne på Røverstuen vælge at nyde rosé, hvidvin eller dessertvin, der er produceret på vingården i Guldbæk.

- Derudover bruger jeg også vinstokke fra Guldbæk, når jeg hjemmerøger mine laks. Røg fra vinstokke giver nemlig smagen mere kant end røg fra bøgeflis. Mange af vore gæster tager godt imod de lokale vine, både fordi de smager godt, men også fordi de er lokale, forklarer Mikkel Schnoor.

For Røverstue-restauratøren betyder det noget, at produkterne fra Guldbæk ikke skal transporteres over lange afstande, og at det klart er mere bæredygtigt at røge med vinstokke fra Himmerland end at skulle bruge vinstokke fra Frankrig, som han har gjort tidligere.

Erhvervs- og turistchef Jane Bejlegaard Lindberg supplerer:

- Målet med at lave turismenetværket er, at samarbejdet skal udmønte sig i kommerciel succes, men at det så samtidig, som i dette tilfælde, har et bæredygtigt aftryk er rigtig fint. Gæsterne sætter pris på salg af lokal vin både som en autentisk historie og som noget, der giver et minimalt aftryk på klimaet, fremhæver hun.

Mikkel Schnoor har allerede det næste lokale samarbejde i støbeskeen. Snart vil gæsterne også kunne fornøje sig gin fra Volsted Distillery.

Et andet eksempel på samarbejde, der udspringer af netværket, er to vellykkede vandreture med temaet ”Gin og Kilder”, som Rebild-guide Birgitte Simonsen og Thorbjørn Ravn Kaagaard fra Volsted Distillery sammen arrangerede i august.

Næste møde i turismenetværket afvikles netop under temaet ”bæredygtighed”.