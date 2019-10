Lokalt samarbejde giver byforskønnelse i Kongerslev

KONGERSLEV: Kun et kvarters kørsel fra det nye Aalborg Universitetshospital ligger Kongerslev tæt på Lille Vildmose, hvis naturrigdom er mange bekendt. Der er givetvis langt færre, der kender Præstegårdsheden, som er placeret lige op ad byen og byder på et bakket terræn med lyng og enebær samt flere gravhøje, hvorfra der er en enestående udsigt over mosen i særdeleshed og store dele af Østhimmerland i øvrigt. Derudover er Kongerslev omgivet af tre gamle herregårde, så umiddelbart er der rige muligheder for spændende gå-, løbe- og cykelture.

Samtidig rummer Kongerslev en række dagplejepladser, en skole og et plejehjem, og alt dette vil de fleste i byen gerne dele med en række ny tilflyttere for sagen er, at det i Kongerslev er muligt at få en villa til samme pris som en to-værelses lejlighed i Aalborg og i udkanten af kommunen er der heldigvis mangel på trafikpropper.

For at få flere indbyggere i Kongerslev blev der med glæde taget imod Aalborg kommunes projekt om ”Udvikling i din by”, og flere nedsatte lokale arbejdsgrupper har i fortsættelse heraf i samarbejde med Landdistriksgruppen under kommunen og arkitektfirmaet ”Land & By” udarbejdet en potentiel plan for byen. Der er derfor holdt en lang række møder og der er arbejdet med forskellige udstykningsplaner, en aktivitetspark, offentlig transport, en hundeskov og ny gangstier, en opdatering af Kongerslev Idrætscenter og en ny by-hjemmeside.

De mange borgere har på ingen måde arbejdet forgæves, for nu begynder resultaterne af den fælles indsats at vise sig. Der er således åbnet en flot aktivitetspark, og der er etableret en ny sti mellem Præstegårdsheden og idrætscentret. Således er stien fra Jernbanegade til Idrætsvej klar til asfaltering. Derudover er en ny indgang til og en opgradering af udearealerne på vej, og det samme er en hundeskov samt en ny hjemmeside til Kongerslev by.

Hele byen lige fra juniorklubben til plejehjemmets brugeråd har støttet op omkring alle projekterne, og efter det lange seje træk af arbejdsgrupperne er der nu en meget stor glæde over den massive opbakning både fra de lokale borgere og håndværkere, fortæller Rene Christensen der har været med i arbejdet som repræsentant for plejehjemmet.

Økonomisk har udviklingspuljen hos Aalborg Kommune bidraget med langt det største beløb, men også Spar Nord Fonden, Velux Fonden, J. F. La Cours Fond og Nordea Fonden samt Kongerslev Borgerforening har støttet projekterne økonomisk.

Efter at de første opgaver er løst på bedste vis, er der gode muligheder for yderligere udvikling i Kongerslev, for der er efter en ihærdig indsats af Kurt Poulsen blevet grundlagt en ny byfond efter salget af byens el-net, fortæller Rene Christensen afslutningsvis og understreger, at nye tilflyttere vil være meget velkomne.