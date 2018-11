Lokalråd håber på assistance

HAVERSLEV/RAVNKILDE: Vil man gerne være med til at sætte et kunstnerisk præg på Haverslev eller Ravnkilde, eller synes man måske, der mangler vandrestier i lokalområdet, så er det nu, man med fordel kan gøre en aktiv indsats.

Haverslev/Ravnkilde Lokalråd har på sit seneste møde drøftet, om lokalrådet måske kan være med til at sætte projekter i gang i de to byer, og helt konkret blev der talt om ”Kløverstier” og ”Kunst i Bybilledet”.

- I lokalrådet håber vi, at vi kan få oprettet en gruppe af lokale borgere, som har interesse i disse projekter, og det er lokalrådets forventning, at denne gruppe, evt. sammen med en repræsentant fra lokalrådet, skal forestå arbejdet omkring det praktiske i at få kløverstierne og kunstprojekterne gennemført, siger formand for lokalrådet, Grethe Andreasen.

Kløverstierne er et stikoncept, som et udviklet af Friluftsrådet.

Et net af kløverstier består typisk af fire stier på hhv. 2½ km, 5, 7½ og 10 km. Stierne skal være bynære og lettilgængelige, og stiernes overordnede formål er at forene lokale borgere, besøgende og turisters mulighed for at kombinere friluftsliv, motion og oplevelser af både natur- og kultur.

Arbejdet med ”Kunst i Bybilledet” er allerede så småt i gang i Haverslev, hvor der er et ønske om, at der males noget kreativt på elskabet ved købmanden, sådan at skabet kommer til at fremtræde noget pænere, end det er tilfældet i dag.

Men derudover er der indtil videre stort set frit salg for borgere, der gerne vil være med til at beslutte, hvilken slags kunst, der skal være tale om, hvor kunsten skal være etc.

- Lokalrådet hører meget gerne fra de borgere, der ønsker at deltage aktivt i arbejdet, men måske kræver begge projekter også, at vi på et tidspunkt indkalder til et eller flere borgermøder, bemærker Grethe Andreasen.

Interesserede opfordres senest ved årets udgang til at rette henvendelse til Lokalrådet, enten via rådets Facebook-side eller ved personlig kontakt til Anni Hyldgaard i Haverslev eller Hans Nyboe i Ravnkilde.