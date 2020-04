Lokalhistorisk arkiv har rundet 25 år

NØRAGER: Lokalhistorisk Arkiv for Nørager og Omegn rundede forleden arkivets 25 års jubilæum.

26. april 1995 var nemlig dagen, hvor længere tids arbejde med at få stablet et arkiv på benene endelig blev stadfæstet ved en stiftende generalforsamling for Lokalhistorisk Arkiv for Nørager og Omegn.

I front for det nystiftede arkiv stod ikke mindst Erna Hollerup Nielsen og Ansgar Havbæk Madsen.

Arkivet dækker sognene Binderup, Kgs. Thisted, Durup, Grynderup og Stenild.

I starten var det planen, at også Rørbæk skulle være med - men de ønskede at etablere eget arkiv.

Sådan gik det

Indtil arkivet fandt egnede lokaler, opbevarede man de indsamlede arkivalier i den gamle købmandsbutik i Grynderup.

I forbindelse med, at Nørager Møbelmagasin blev omdannet til Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, fik arkivet løbende mulighed for både at indrette kontorfacilitet og senere lagerfacilitet i huset.

I arkivets levetid har der blot været tre arkivledere: Først Erna H. Nielsen, siden Grethe Christensen og nu om dage Kristen Stagstrup.

To borgere har i løbet af de 25 år beklædt formandsposten - nemlig Ansgar H. Madsen og Kirsten Mohr.

Bestyrelsen er fortsat sammensat bredt med medlemmer fra arkivets sogne

Selve 25 års jubilæet vil blive behørigt markeret, når tiden atter er til at mødes og feste.