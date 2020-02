Lokale tømrere til de unge: Bliv tømrer

HIMMERLAND: Tag en håndværksuddannelse. Det vil være en god investering i din fremtid.

Prognoser peger på, at Danmark i 2025 vil mangle 70.000 faglærte i Danmark.

Den opfordring lyder fra 3 F Midtfjords hold for tømrere og bygningssnedkere, som netop har gennemgået et akkordkursus i Aars.

- På akkordkurset lærte deltagerne at prissætte eget arbejde.

Akkordarbejde til gavn

- Akkordarbejdet er til gavn for såvel en fornuftig indtjening for vore medlemmer som for arbejdsgiverne, siger næstformand Alex Pedersen, 3 F Midtfjord.

Kurset, som var en stor succes, satte fokus på rationel og effektiv planlægning og samarbejde mellem tømrerne på akkord og arbejdsgiverne.

Kursusdeltagerne ser gode muligheder for de unge i lokalområdet, hvis de tager en tømreruddannelse.

- Tag en håndværkeruddannelse, gerne som tømrer, opfordrer Helmuth Silberbauer, Støvring.

- Samfundet har brug for flere håndværkere. Vi kan jo ikke være akademikere alle sammen.

Helmuth Silberbauer har arbejdet som tømrer siden 1979.

Nyttige kvalifikationer

Også Christian Brohus, Mariager, som har arbejdet inden for faget i 24 år, finder, at det er et stort aktiv at have en tømreruddannelse.

- Uddannelsen giver ikke kun kvalifikationer inden for eget fag, men også på andre områder, som er nyttige for en håndværker, understreger Christian Brohus.

- Jeg er glad for at være tømrer, selv om det er spørgsmålet, hvorvidt man kan holde til at have det job en meget lang årrække i takt med, at pensionsalderen hæves.

Også Christoffer S. Pedersen, Nørager, anbefaler tømreruddannelsen.

- Han har været tømrer i 14 år og gennemførte tømreruddannelsen efter en studentereksamen på daværende Hobro Gymnasium - nu Mariagerfjord Gymnasium.

Tømrerfaget er hårdt

- Tømrerfaget er hårdt, men det er et fag med større muligheder end så mange andre uddannelser.

- Jeg er i al fald glad for at være tømrer og forstår ikke, hvorfor så mange spørger os tømrere om, hvad vi efterfølgende vil være.

Brian Andersen, Aars, har arbejdet i tømrerfaget i 15 år:

- Det er et spændende og afvekslende arbejde, hvor man lærer noget nyt hver dag, fortæller Brian Andersen.

- Det er en kæmpe fordel at have en så bred uddannelse.

- Jeg kan kun anbefale unge at tage en tømreruddannelse, siger Brian Andersen.

Det vigtigste er håndværket

Micki B. Pedersen, Ravnkilde, har arbejdet som tømrer i fem måneder.

- Det er godt at få en håndværksuddannelse efter så mange år på skolebænken, pointerer Micki B. Pedersen.

Opmåler Erik Fonnesbæk, Als, som sammen med Alex Pedersen stod i spidsen for akkordkurset, kunne godt ønske sig en mere strømlinet uddannelse i stedet for de korttidskontrakter, der ofte opereres med i dag.

- Det vigtigste er at tage en håndværksmæssig uddannelse.

- Vi har brug for langt flere tømrere og faguddannede håndværkere, end vi har i dag, fastslår Erik Fonnesbæk.