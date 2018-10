Lokale sangskrivere på scenen i kulturhus

ARDEN: Der er virkelig en stor talentmasse i det nordjyske musikmiljø, men det er desværre alt for sjældent publikum får mulighed for at opleve dét.

Blandt andet på den baggrund har Kulturhuset i Arden - sammen med en række andre nordjyske spillesteder - her i efteråret været med til at søsætte turnéen "Live og lokalt".

I alt 10 steder rundt om i regionen får nye nordjyske sangskrivere chance for at præsentere deres sange for en større offentlighed, og lørdag 3. november rundes turnéen af med en koncert i Kulturhuset i Arden.

Her vil der blandt andet være mulighed for at opleve de to lokale sangskrivere, Gritt Møller og Astrid Holm.

Gritt Møller skriver sange på både dansk og engelsk i folk/country/pop genren om livets følelser og oplevelser, mens Astrid Holm er meget inspireret af den gamle symfoniske rock og arbejder meget med at koble teater, fortælling og billeder sammen i et musikalsk univers.

Ved koncerten i Arden optræder desuden Morten Risum, som er opvokset med Beatles og Elvis og siden med Sweet og Slade. Duoen Ro, et forholdvis nyt singer/songwriter projekt, som består af sanger og pianist Freja Lund og guitarist Magnus Andersen, og endelig Thomas Blum, som udover at optræde solo også udfolder sig sammen med bandet Kendix.

I alt har 12 forskellige sangskrivere været med på "Live og lokalt"-turnéen. Bakket op af turneens faste backingband med Ole Albrechtsen på guitar, Klaus Thrane, percussion og Peter Parmo på bas sammen med sangskriverne Line Gade og Kathrine Schmidt, som har været med ved alle 10 koncerter.

Man kan bl.a. få en fornemmelse af de medvirkende sangskrivere gennem de præsentationsvideoer, som er blevet lavet i et samarbejde med den nordjyske online musikkanal "Kælderlarm", som drives af musikeren Lasse Sandkamm (med rødder i Hobro).

"Live & Lokalt"-turnéen støttes økonomisk af Region Nordjyllands Kulturpulje, og koncerten i Arden støttes af Kulturelt Samråd i Mariagerfjord Kommune.