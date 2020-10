Lokale lækkerier - i gårdbutik og i Oplev Krat

Mad og gode lokale fødevarer.

Det bliver omdrejningspunktet, når Rebildcentrets Gårdbutik og naboerne i Oplev Krat, BS Event, to søndage i oktober går sammen om to ekstraordinære events, der nok skal kunne få tænderne til at løbe i vand hos de fleste.

I programmet indgår naturligvis et besøg i Gårdbutikken, hvor gæsterne vil møde nogle af de lokale producenter, som sælger deres produkter i gårdbutikken.

Der vil være smagsprøver og Den Flyvende Naturplejer, Andreas Lomborg, vil fortælle om de naturplejende får og Dexter/Galloway-køer, der producerer bæredygtigt kød gennem særlige græsningsprincipper.

- Volsted Gin og Tonnys Grøntsager vil også være tilstede og - hvis høsten er i hus - Guldbæk Vingård, fortæller Marie Fisker fra Rebildcentrets Gårdbutik.

Der vil i sagens natur være begrænsninger i forhold til, hvor mange der kan være i gårdbutikken ad gangen. Derfor er der til lejligheden lavet et område under tag uden for butikken, hvor gæsterne kan møde nogle af producenterne, mens andre er indenfor.

Gæsterne skal også på en lille fin naturvandring langs Lindenborg Å og op igennem Oplev Krat til BS Events lejrplads.

Her vil der blive serveret en skøn simreret fra den store gryde med gårdbutikkens oksekød, økologiske grøntsager fra Tonny og brød fra Bagtanker i Skørping.

Derudover vil man kunne smage en lille lækker lammehjerte ragout med perlespeltsalat, få smagsprøver af lynstegt marineret lammelever og ikke mindst lammekølle, lavet i jordovn på stedet.

Der vil blive mulighed for at se hvordan en jordovn er bygget op, og høre hvordan man skal håndtere både ovn og steg.

- Vi har mange års erfaring med jordovne gennem vores mere end 20 år med udendørs teambuilding forløb. Og når en lammekølle får ca. 3,5 time i de rødglødende sten, hiver man blot benet ud af stegen, mens kødet falder fra til siderne, fortæller Henrik Bjerg fra BS Event.

Han har sammen med makkeren, Ole Sophus Søbye åbnet op for deres hyggelige lejrplads, så gæsterne kan sidde i læ under sejldug ved store borde og spise måltidet midt i efterårsskoven.

- Og da der kun er et begrænset antal billetter til salg, kan vi også garantere, at der vil være tilstrækkelig plads og dermed sikker afstand mellem gæsterne, tilføjer Ole Sophus Søbye.

Til maden vil det være muligt at købe lokal vin, øl og sodavand. Og vil man gerne smage det lokale kildevand er det medbragt frisktappet fra Skillingbro kilden.

Har man lyst til at gøre dagens program endnu længere kan man mod fremvisning af sin billet, købe entrébillet til Rebildcentret enten før eller efter arrangementet til grupperabatprisen: 75 kr. for voksne.

Billetter til de to identiske arrangementer 18. og 25. oktober kan købes via himmerlandsbilletten.dk

Prisen ex. drikkevarer er 295 kr. for voksne og 120 kr. for børn under 12 år.

Arrangementet støttes af Food Organisation of Denmark.