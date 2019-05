Lokale forfattere og en landmands eventyr

SKØRPING: Bogby 9520 inviterer til to arrangementer i maj.

Torsdag 9. maj kl. 19 er overskriften ”En regn af ord”, og det er bogbyprojektets eget forfatterværksted, der har arrangeret sammen med anden sammenslutning af forfattere, nemlig 9000Ord fra Aalborg.

Samarbejdet i Skørpings skrivefællesskab i Bogby-butikken har allerede resulteret i to antologier med bidrag fra 11 forfattere.

I forbindelse med litteraturfestivalen Ord i Nord i Skørping debuterede Sandra O’Brien Kirk fra forfatterværkstedet med novellesamlingen ”Når månen går ned”.

Torsdag 9. maj kan man møde hende i Bogby-butikken på Jyllandsgade 5C i Skørping sammen med forfatterne Lise Andersen, Steen Byrdal, Lissen Røtkjær, Gitte Paracha Thorhauge, Ellen Schmidt, Mette Gregersen, Charlotte Meng Kristensen og Ingrid Bylling. De vil alle læse op af egne skriverier og håber på en god og spændende dialog med publikum.

Torsdag 16. maj kl. 19 vil den 87-årige landmand Poul Vagn Nielsen fortælle om ”Vejen til Amerika og hjem til Hørbygård i 1950’erne”.

Historien begynder i hans barndomshjem Brobjerggård i Sdr. Onsild og fortsætter til den store rejse til Amerika i 1953. Poul drog af sted med sin bror for at arbejde inden for landbruget. Tilfældigt kom han til familien Rovey i staten Arizona. Mødet med Amerika og familien fik stor betydning for Poul Nielsen og hans familie, der stadig har et varmt venskab med amerikanerne. I 1968 købte Poul Hørbygård ved Hobro, og 60 år senere er han stadig aktiv landmand med blandt andet kartoffelavl.

Der er gratis adgang til begge arrangementer, hvor man kan købe kaffe og hjemmebag.