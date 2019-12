Lokale firmaer med til at installere teknik i Regan Vest

REBILD: Et team af fire lokale firmaer fra Støvring, Hobro, Aalborg og Aarestrup, som skal opdatere de mange tekniske installationer i bunkeren Regan Vest, så den lever op til nutidens byggeregler.

Det gælder blandt andet brandsikring, redningsforhold, ventilation, indeklima og energiforbrug.

Det hele skal skjules

Før det sker, kan Nordjyllands Historiske Museum ikke åbne dørene for publikum.

Ikke nogen helt almindelig opgave venter de fire lokale firmaer, thi i 2014 blev bunkeren fredet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Derfor skal de moderne installationer, der nu skal laves i bunkeren, skjules, så bunkeren fortsat fremstår så autentisk som overhovedet muligt, når Nordjyllands Historiske Museum i slutningen af 2021 åbner dørene for publikum.

De installationer, der ikke kan skjules, skal udformes, så de ligner noget, der altid har været der.

Der har i henhold til tilbudsloven været tale om en såkaldt begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation.

Fem team blev i august inviteret til at afgive tilbud, og tilbuddene blev leveret i begyndelsen af december.

- Bunkeren Regan Vest er helt unik, fordi den i modsætning til så mange aldre koldkrigsbunkere fremstår med alt originalt interiør.

Så autentisk som muligt

- En af vores fornemste opgaver som museum bliver derfor at bevare bunkerens autenticitet for publikum og for eftertiden.

- Og selv om der er tale om et anlægsarbejde til en samlet sum tæt på ni millioner kroner, så skal de kommende gæster i anlægget helst ikke kunne se, hvad pengene er brugt til.

Det siger museumsdirektør Lars Christian Nørbach fra Nordjyllands Historiske Museum, som skal åbne Regan Vest - Danskernes Koldkrigsmuseum.