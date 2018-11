Lokal vinder i international plakatkonkurrence

ARDEN: Mia Overgaard, der går i 6. klasse på Arden Skole, har taget det første skridt til at blive international kendt kunstner. Hun har vundet den lokale konkurrence i Lions internationale plakatkonkurrence for fred. I alt deltog elever fra seks klasser på Arden Skole, Valsgaard Skole og Solhverv Privatskole.

Mias plakat er ét af de mere end 375.000 bidrag fra unge i hele verden. Lions International sponsorerer konkurrencen for at fremhæve den vigtige rolle som fred spiller for ungdommen rundt om i verden. Dette års tema er: ”Venlighed gør en forskel”.

- Det er tydeligt, at eleverne anser fred for meget vigtig. Jeg er glad for at kunne give dem denne mulighed for at dele deres visioner med andre, lyder det fra Arne Hougaard, der er præsident for Lions Arden.

Mias plakat går nu videre til konkurrencen i Lions’ nordjyske distrikt, hvor den konkurrerer med vindere af plakatkonkurrencen arrangeret af andre Lions-klubber i det nordlige Jylland. Hendes plakat kommer i hård konkurrence i distriktet, på landsplan og ikke mindst i den internationale konkurrence om førsteprisen.

Én vinder og 23 finalister bliver til slut udtaget. Førstepræmien består af 5.000 US Dollars kontant, samt en rejse for vinderen og to familiemedlemmer til prisuddelingen.

- Vi krydser fingre for Mia og håber, at mange andre rundt om i verden får set hendes vision om fred, siger Arne Hougaard fra Lions i Arden.