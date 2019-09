Løvfaldstur til træer med navne

REBILD: Rebild Guide Ole Jensen inviterer søndag 6. oktober klokken 10 til 14 interesserede på en slentretur rundt i den glødende efterårsskov rundt i Rold Skov til træer med navne og historie.

I skoven står der nemlig adskillige træer med navne, men flere findes mere eller er på vej til at blive til træ ruiner.

Enkelte nye kommer til, det seneste er Quistorffs Gran, opkaldt efter historie fortæller og forfatter Helge V. Qvistorff i 2008 til ære for manden, der nok har samlet og skrevet mest om Rold Skov. Træet blev navngivet på Helge Quistorffs 70 år fødselsdag.

Skikken med at give træerne navne skriver sig langt tilbage og til hver træ med et navn knytter der sig en historie om en person eller en hændelse.

På turen møder 6. oktober møde deltagerne både Forstrådens Gran, en kæmpemæssig stor Douglas gran, og den har et barn der hedder Skovriderens Gran.

Der bliver også tid til et kig på skovridergården Mosskovgård inden turen fortsætter til adskillige andre Navnkundige træer med spøjse historier.

Når den medbragte mad er nydt på et udvalgt sted, fortsætter turen med fortællinger om nogle af skovens huse og deres tidligere beboere.

Slentreturen afrundes med et kig på Danmarks største træ målt i vedmængde.

Mødested for slentreturen er Statsskovens P. plads, Møldrupvej 26 i Skørping.

Gåturen kan gennemføres med klapvogn med store hjul. Og guiden opfordrer til at medbringe madpakke og kaffe, som nydes på et udvalgt sted.

Deltagerne skal også huske drikkevand, for turen er på er ca. 6 km. og varer cirka 4 timer.

Tilmelding sker på mailadressen joj@elvis.dk, go prisen er 60 kr. per person kontant eller via Mobil Pay 21958808 til guiden på dagen.