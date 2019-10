Løvfaldstur med mega-tarteletter

ARDEN: 90 medlemmer af hhv. Arden og Astrup Seniorer har sammen været på løvfaldstur til Alrø.

Vel fremme ved målet ventede de berømte - og kæmpestore - Alrø-tarteletter. Moderen fortalte om stedet, og en af døtrene underholdt på guitar og sang nogle sange.

Senere gik turen mod Horsens og til den genfundne bro, hvor der vankede kaffe og banankage inden hjemturen.

Arden Seniorer har også netop holdt modeshow på Solgården. Damernes Magasin kom for at vise efterårs- og vinterkollektionen, og cirka 40 mødte frem for at blive inspireret til eventuelle nyindkøb.