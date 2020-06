Løsgænger går nu med hos Venstre

REBILD: Det blev ikke til nogen lang periode som løsgænger for byrådsmedlem i Rebild Kommune, Maybritt Toft Pedersen.

Hun blev ved det seneste valg valgt ind i byrådet for ”Den Sociale Fællesliste”.

Men Maybritt Toft Pedersen og de tre øvrige byrådsmedlemmer valgte tidligere på året helt udramatisk at ophæve listen og gå hver til sit.

Ni medlemmer

Nu Har Maybritt Toft Pedersen besluttet at melde sig ind i Venstre, og hun bliver dermed en del af en byrådsgruppe, der fremover i alt vil tælle ni medlemmer.

- Jeg har brugt de seneste måneder på at tænke rigtig godt over min politiske fremtid, og eftersom jeg synes, min første periode indtil videre har været spændende,.

- Så var det naturligt at kigge efter en ny base - nu hvor vi besluttede at lukke vores liste ned, siger Maybritt Toft Pedersen og fortsætter:

- Jeg har haft nogle gode samtaler med Jeppe Ugilt, der er gruppeformand for Venstres byrådsgruppe, og jeg har også talt med Venstres kommuneforening i Rebild.

- Jeg er sikker på, at jeg i Venstre har fundet et parti og en byrådsgruppe, som jeg passer godt ind i både holdningsmæssigt og personligt, så jeg ser meget frem til samarbejdet, lyder det fra den nu forhenværende løsgænger.

Hos Venstres gruppeformand er der også stor begejstring over det nye medlem i byrådsgruppen.

- Jeg har løbende haft en god dialog med Maybritt og talte allerede før sidste kommunalvalg politik og byrådsarbejde med hende.

Seriøs og behagelig

- Da hun blev løsgænger, var det oplagt for begge parter at stikke hovederne sammen, og jeg er sikker på, hun kommer til at passe rigtig godt ind i vores byrådsgruppe, forudser Jette Ugilt.

- Maybritt er en yderst seriøs og behagelig person.

- Jeg er meget begejstret for hendes solide erhvervsmæssige baggrund.

Det mener jeg, vi har brug for meget mere af i politik. Maybritt bliver en øjeblikkelig styrkelse af vores politiske hold, men giver også et endnu bedre afsæt til næste kommunalvalg, hvor vi i Venstre har en klar ambition om at sikre borgmesterposten, lyder det fra Jeppe Ugilt.