Løs mysteriet, hvis du vil ud

SULDRUP: 6.A på Suldrup Skole har arbejdet med ”escape rooms” i matematik.

Det går ud på, at man skal løse gåder og mysterier for at kunne komme ud af et rum.

Klassen blev delt i to grupper, som hver især skulle lave et escape room. Eleverne skulle både indrette rummet og lave diverse puslespil og labyrinter til deres mysterier.

Så kom dagen, hvor grupperne skulle afprøve hinandens rum, og næsten alle kom ud af rummene inden for den tilladte tid.

Så inviterede eleverne også ledelsen til at prøve, og de nåede ud med kun ét sekund igen.

Også 6. klasse fra Karensmindeskolen i Støvring har været inviteret på oplevelsen.