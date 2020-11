Livestreamet spinning og digital julekalender

Kan en idrætshal være digital?

I Arden-Hallerne har de i hvert fald tænkt sig at gøre forsøget.

Baggrunden er, at coronakrisen har ramt kommunens idrætshaller hårdt - en tendens, som desværre også slår igennem i Arden.

Idrætsdeltagelsen er under pres - og dermed også mange af de små træningsfællesskaber, som ellers under normale omstændigheder er med til at gøre det lidt sjovere at træne hos Arden Fitness.

- En af vore styrker er sædvanligvis, at vi har et solidt fællesskab iblandt vores medlemmer - og for mange betyder det sociale aspekt enormt meget for deres træning.

- Det har vi også erfaret i den tid, hvor corona har haft en indflydelse på vores måde at mødes på. Mange savner snakken over kaffen, og nogle har endda svært ved overhovedet at komme afsted til træningen, fortæller centerleder Claus Jacobsen.

Da forsamlingsforbuddet i oktober blev skærpet til 10 personer, valgte Arden Fitness hurtigt at lukke ned for alle eksisterende hold og i stedet oprette endnu flere, men mindre hold.

Dermed er der blevet skruet op for de små træningsfællesskaber, så medlemmer i Arden Fitness fortsat kan træne på sikker vis og samtidig hilse på hinanden – på afstand.

- Det er klart, at det udfordrer os med over 40 ugentlige hold på planen, men det er nu engang det vilkår, vi arbejder under for tiden, og vi skylder det til vores mange trofaste medlemmer.

- Faktisk ser vi en stor tilslutning til vores holdtræning, og vore medlemmer roser alle de tiltag, som vi har foretaget for at forebygge corona-smitte.

- Mange føler sig trygge ved at komme os træne hos os, da vi har klare retningslinjer, der også fremgår tydeligt i centeret, fortæller Tim Borup-Pedersen, der selv har mange ugentlige hold i Arden Fitness.

Udover at skrue op for de fysiske holdtræninger i centeret, er Arden Fitness også begyndt at arbejde mere digitalt under corona-pandemien.

- Allerede da Danmark blev lukket ned i marts, begyndte vi at lave små træningsvideoer til vores medlemmer.

- Det kan nogle gange være svært at holde gnisten til at få trænet, men med en instruktør, du kender, og små lette instruktionsvideoer blev det lidt lettere for mange, konstaterer Tim Borup-Pedersen.

Seneste tiltag er, at Arden Fitness er begyndt at livestreame fitnesscenterets bikehold.

- Vi kan kun være ni medlemmer og en instruktør ad gang på cyklerne, så de cykler, der ikke er i brug, kan medlemmerne leje - eller evt. har de selv én, så de kan spinne med derhjemme.

- For mange betyder det igen det lille skub, der gør, at de får trænet derhjemme, vurderer centerleder Claus Jacobsen.

Måske er den livestreamede holdtræning endda kommet for at blive.

Arden Fitness løfter i hvert fald sløret for, at der er en digital julekalender på vej med 24 små dejlige træningspakker, så man kan få trænet i julemåneden.

Også det årlige nytårstaffel – den årlige nytårstræning, hvor der plejer at være op mod 100 motionister til holdtræning 31. december om morgenen - går i år i luften i en digital udgave.

Som sædvanligt bliver det med både DJ og bobler.

- Boblerne må folk selv klare hjemme i stuen.

- Til gengæld sørger vi for at bringe nytårstræningen ud til en skærm nær dig, bebuder Claus Jacobsen.