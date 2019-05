Lions i Rebild indsamler briller ved EU-valget

REBILD: Når vælgerne i Rebild Kommune søndag 26. maj skal stemme til EU-valget, har de samtidigt mulighed for at donere deres brugte briller til synshæmmede i Afrika og Latinamerika.

Det er Lions Klubberne i Rold Skov og Rebild, der har opstillet indsamlingsbokse ved alle 11 valgsteder rundt i Rebild kommune.

Populær indsamling ved valg

At de to Lions klubber i rebild Kommune er fundet sammen om dette indsamlingsprojekt er ganske nyt.

Det har til gengæld en lang række andre Lions klubber i Danmark gjort i flere år.

- Disse brilleindsamlinger plejer at være populære, eksempelvis indsamlede Lions klubberne ved sidste landsdækkende valg mere end 51.000 par briller. Da vi hører, at mange vælgere roser Lions brilleindsamling, håber vi med vores deltagelse til EU-valget på at kunne sætte en ny valgrekord, erklærer de to klubpræsidenter Jytte Pedersen fra Arden og Bent Westergaard fra Støvring.

Briller sendes til opmåling

Efter EU-valget sendes de indsamlede briller til opmåling hos tre produktionsskoler, hvor de opmåles, påsættes styrke, kontrolleres og pakkes i plastpose.

Skolens elever sorterer brillerne, renser og måler dem op. De markeres med styrke og pakkes i kasser med 50 briller af samme styrke.

Specielt synshæmmede i Afrika og Latinamerika er på modtagerlisten.

Over 30.000 par briller forlader hvert år opmålingssteder for at blive fragtet ud i den store verden, og hovedparten af disse briller er blandt andet indsamlet gennem Lions.