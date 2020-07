Efter tre måneders coranadvale er Lions Club Rebild på banen igen. Genåbningen foregik med minigolf, generalforsamling og et medlemsmøde i et og samme hug på Rold Storkro. På generalforsamlingen blev det besluttet at suspendere reglen om etårige poster, og hele den siddende bestyrelse blev genvalgt for det næste Lions år, der startede 1. juli.

På generalforsamlingen var der også tid til at markere et far/søn-jubilæum, hvor pastpræsident Bent Westergaard trådte til for at overrække de to jubilarer i skikkelse af Axel Rene og Leo Philip Aubertin beviser på deres medlemsskab af Lions Club Rebild i henholdsvis 20 og 10 år.

Blandt deltagerne i generalforsamlingen var også Viggo Sindal Kristensen og Christian Christensen, som for 47 år siden var med til at stifte Lions Club Støvring, der i 2011 blev ændret til Lions Club Rebild.

Begge mænd er stadigvæk aktive i klubben.