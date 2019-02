Lindy på slap line for sundheden

KIRKETERP: Den sidste del af sundhedsprojektet i Veggerby Sogn var et arrangement med Lindy Aldahl i forsamlingshuset i Kirketerp.

Godt 90 var mødt op til en særdeles underholdende aften, hvor Lindy Aldahl i humoristiske vendinger fortalte om optakten til at være med i tv-serien ”Rigtige mænd” - lige fra ægtefællens tilmelding af ham og til, at han var blevet udvalgt til at være med i serien. Der kom også anekdoter fra optagelserne.

Veggerby Sogn og to andre lokalområder fik i fjor tildelt hver 65.000 kr. af Rebild Kommune til lokale sundhedsfremmende initiativer. Ordningen har haft overskriften ”Sundhed for pengene”, men blev sparet væk på budgettet for 2019.