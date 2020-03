Lille Vildmosecentret udskyder sæsonåbning

DOKKEDAL: Lille Vildmosecentret kommer ikke til at åbne i starten af april som ventet. Det står klart efter den fortsatte nedlukning af Danmark grundet smittefaren ved coronavirus.

Det skriver centret i en pressemeddelelse.

- Vi har allesammen på Lille Vildmosecentret arbejdet benhårdt på at blive klar til at åbne centret for jer alle lørdag 4. april, og vi har glædet os helt vildt. Men, som alle andre følger vi naturligvis regeringens og sundhedsmyndighedernes udmelding og udskyder som følge deraf vores åbning. Det er derfor endnu uvist, hvornår vi kan slå dørene op til sæson 2020, lyder det i den.

- I mellemtiden vil vi bruge ventetiden på at gøre en masse spændende projekter færdige. Vi er, som en del af vores masterplan, i gang med at vende centret 180 grader. Det betyder, at I i fremtiden kommer til at parkere ved nordsiden af centret, I skal gå ind igennem en ny og flot indgangsportal, I skal købe jeres billetter i en fantastisk flot og ny reception, hvor I samtidig kan glæde jer til at gå på opdagelse i en flot ny butik. Husk også at lege på vores nye legeplads på centrets sydside, skriver Lille Vildmosecenter.

Centret påpeger dog, at Lille Vildmose altid er åben og oplagt til at gå en tur eller gå på oplevelse blandt elge, krondyr og andre dyr.