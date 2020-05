Lille lyspunkt for Fruerlundparken

ØSTER HURUP: 2020 bliver ikke ligefrem et år, som Fruerlundparken i Øster Hurup vil tænke tilbage på med glæde.

- Her i løbet af juni og juli skulle der i parken blandt andet have været afholdt Danes N Dubs, Truckstop Festival, US Car Camp, Harley Davidson Motorcykeltræf og Cars Against Cancer.

- Arrangementer, som vi havde glædet os til at være en del af, men som nu er blevet aflyst på grund af omstændigheder, ingen kunne have forudset, lyder det med beklagelse i stemmen fra formand for Fruerlundparken, Poul Madsen.

Helt uden lyspunkter har ”det forsømte forår” dog ikke været for Fruerlundparken.

Hen over vinteren og det spæde forår er der i parken etableret en ny bro med støtte fra flere fonde, bl.a. Spar Nord Fonden og Østifterne.

Broen tjener som passage hen over en lille sø i anlægget, og samtidig er vandmiljøet i søen også blevet forbedret - til gavn for Fruerlundparkens dyreliv.

Den gamle bro over søen i Fruerlundparken var helt fra Øster

Hurup Sommerlands tid i 1986, og det har længe været et stort ønske fra Fruerlundparkens bestyrelse at få erstattet broen med en mere handicapvenlig og holdbar udgave.

Den nye bro er både blevet længere og nemmere at passere for gangbesværede, og bestyrelsen håber, at det måske også på sigt kan give en endnu bedre udnyttelse af parkens mange kvadratmeter.

- Selv i en corona-tid er det vigtigt for Fruerlundparken, at vi

hele tiden holder os i gang og foretager forbedringer, så Fruerlundparken er klar til at huse gæsterne i fremtiden, bemærker Poul Madsen.

Nogle af de planlagte arrangementer i Fruerlundparken er helt aflyst i 2020. Andre er det i første omgang lykkedes at rykke til senere på året, hvor situationen forhåbentlig igen begynder at nærme sig det normale.