Leth fortæller om sine helte

SKØRPING: Sommeren 2019 bliver ikke helt, som den plejer. I hvert fald ikke hvis man er cykelfan og ynder at følge TV2’s dækning af Tour de France.

Som det nok vil være de fleste cykelentusiaster bekendt, er det i år ikke lykkedes TV2 at nå til enighed med Jørgen Leth om et samarbejde i forbindelse med sommerens store cykelbegivenhed.

Som en slags kompensation vil der fredag 26. april være mulighed for at opleve Jørgen Leth ved et arrangement på Kulturstationen i Skørping.

Her vil den markante cykelekspert, filminstruktør m.m. fortælle om sine helte, akkompagneret af jazzguitaristen Jacob Bro.

Blandt Jørgen Leths helte er naturligvis en del cykelryttere, men også fodboldspilleren Michael Laudrup rangerer højt på Leths liste, og alt i alt er der lagt op til en aften, hvor poesi, jazz og historier går op i en højere enhed.

- Vi synes selv, det er lidt af et scoop, at vi kan præsentere Jørgen Leth i Skørping. Ikke mindst set i lyset af, at han ikke kommenterer på TV2 til sommer, siger formand for musikstationen, Kristian Helmer.