Lempede regler til gavn for borgerne

Rebild og de øvrige 10 nordjyske kommuner har gennem deltagelse i frikommuneforsøg de seneste fire år haft lempede regler for indsatsen i jobcentrene.

Frikommuneforsøgene har givet kommunerne øget frihed til faglige vurderinger, og borgerne har derfor fået en indsats, der i højere grad har givet mening for den enkelte fremfor en bestemt lovdefineret indsats, der skærer alle over én kam.

Et enigt Nordjylland ønsker nu lempelserne gjort permanente som led i den forestående ”Nærhedsreform”, som regeringen har bebudet, og Rebild-borgmester Leon Sebbelin bakker varmt op om opfordringen.

- Jeg håber meget på, at man tænker beskæftigelsesområdet ind i nærhedsreformen som noget af det første, for det er jo det område, hvor der er allermest central styring og lovgivning.

- Evalueringerne af kommunernes arbejde viser, at vi har forvaltet friheden og den mere decentrale styring til stor gavn for borgerne, og at potentialet for øget frihed på beskæftigelsesområdet er markant. Ved at slække på den centrale styring og give mere rum for faglige vurderinger, vil vi helt sikkert kunne anvende de kommunale ressourcer bedre og få en bedre indsats samtidig, vurderer Leon Sebbelin.

Et samlet byråd i Rebild Kommune godkendte på mødet onsdag 16. december evalueringen af frikommuneforsøget med de givne anbefalinger.

De 17 konkrete anbefalinger går bl. a. på mere fleksible rammer i forhold til uddannelse, differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet, forsøg med mikrolån til iværksættere og fleksible rammer for løntilskud og jobrotation.

Formanden for kommunens arbejdsmarkedsudvalg, Allan Busk, er - helt på linje med borgmesteren - ikke i tvivl om, at forsøgets øgede frihedsgrader har skabt stor værdi for området.

- Vi kan helt sikkert levere et bedre resultat for den enkelte borger ved at give plads til en mere individuel indsats, hvor medarbejderne i dialog med borgerne kan iværksætte de tilpassede tiltag, der flytter den enkelte tættere på job.