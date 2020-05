Legendarisk klovn på plads i Rold

ROLD: Når Cirkusmuseet i Rold før eller siden åbner igen efter Danmarks nedlukning, vil gæsterne som noget nyt blive budt velkommen af en stor, siddende egetræsklovn, der smiler eftertænksomt til dem.

Den mange hundrede kilo tunge egetræsskulptur, forestillende den berømte afdøde klovn, August Miehe, landede i Rold i april måned, og er nu kommet endeligt på plads på sin sokkel foran museets indgangsdør.

Planen var, at der skulle have været holdt en afsløring i forbindelse med museets sæsonåbning, men som alt andet i denne tid blev både afsløring og åbning ramt af covid-19 foranstaltningerne.

- Og nu synes vi snart ikke længere, vi kan blive ved med at udskyde offentliggørelsen.

- Vi er på museet rigtig glade for resultatet, og vi vil da opfordre til, at man både kommer og ser den utroligt flotte skulptur og museets nye udstilling, når Cirkusmuseet forhåbentlig får lov til at åbne i den allernærmeste fremtid, siger formand for Cirkushusets Venner, Jørgen Skov Andersen, Arden.

At Danmarks statsanerkendte Cirkusmuseum overhovedet ligger i Rold, skyldes, at familien Miehe, der ejede det forgangne Cirkus Miehe, i en årrække ejede Rold Gl. Kro og var bosat i området. Cirkusmuseets vigtigste vartegn er da også den gamle træcirkusbygning, Ridehuset, som Heinrich Miehe lod opføre i begyndelsen af 1900-tallet, og nu kan museets gæster så opleve endnu et synligt tegn på tilknytningen til familien Miehe i form af den nye August Miehe-skulptur.

Det er museets aktive støtteforening, Cirkushusets Venner, der har taget initiativ til at få lavet skulpturen.

Foreningen har i en længere periode gået med tanker om at få lavet en skulptur af August Miehe, og da man tilfældigvis kom i kontakt med skulptøren Peter Hausgaard Gregersen, der bl.a. også har lavet en skulptur af en liggende mand til stationsområdet i Arden, blev planerne realiseret.

Peter Hausgaard Gregersen fik forelagt forskellige fotos af August Miehe og blev sat grundigt ind i klovnens liv og levned og gik derefter i gang med arbejdet.

Som råmateriale er der brugt en fire meter lang, massiv egestamme fra et egetræ fra en nabogård i Hornsyld mellem Horsens og Vejle, hvor Peter Gregersen er bosat.

Skulpturen står i alt Cirkusmuseet i Rold i cirka 58.000 kroner.

Kultur- og fritidsudvalget i Mariagerfjord kommune har støttet med 15.000 kr., Sparekassen Hobro Fonden, Fonden Himmerland og Cirkusfonden har hver især støttet med 10.000 kroner., Lions Club Arden har støttet med 2.500 kroner og de sidste godt 10.000 kroner har Cirkushusets Venner selv betalt.

På kunstnerens hjemmeside og Facebookside, ArTart.dk, kan man i detaljer se, hvordan August Miehe-skulpturen trin for trin er blevet til.