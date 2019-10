Leg med ord giver børn et bedre liv senere hen

MARIAGERFJORD: Hvis du er god til sprog tidlig i livet, har du langt bedre forudsætninger for at klare dig godt senere i livet - også i forhold til læsning og skrivning, viser forskning

Bare 12 timers indsats kan give børn et sprogforspring.

Mariagerfjord Bibliotekerne har tidligere i år testkørt det nye forskningsprojekt - kaldet Sprogstart - og testkørslen har givet et ret klart svar:

- Når vi så ser de flotte resultater af projektet, står det klart for os,at Mariagerfjord Bibliotekerne vil fortsætte ad den vej.

- Derfor har vi besluttet at udbyde Sprogstart til kommunens dagstilbud, fortæller børnebibliotekar hos Mariagerfjord Bibliotekerne Anita Græsbøll Larsen.

- Med udgangspunkt i fælles læseoplevelser læser, leger og synger vi med børnene for at understøtte deres sproglige udvikling.

- Det er sjovt, men frem for alt lærende, uddyber Anita Græsbøll Larsen.

Målbar forskel

Forskere fra Trygfondens Børneforskningscenter har tidligere konkluderet, at en koncentreret sprogindsats i børnehaven udmønter sig i en målbar forskel i børns sproglige udvikling.

Som nævnt giver bare 12 timers indsats med børnene en målbar effekt - men mere er selvføgelig endnu bedre.

Sprogfitness

I dette efterår tilbyder Mariagerfjord Bibliotekerne hele pakken, som kaldes ”Bibliotekernes Sprogspor”, og hvoraf ”Sprogstart” udgør en del af tilbuddet.

Tilbuddet gives til dagplejere, vuggestuer og børnehaver i kommunen.

En del af ”Bibliotekernes Sprogspor” hedder ”Sprogfitness”, og den har man praktiseret i Mariagerfjord i fire år.

- Her plejer der at være fart over feltet med op mod 200 deltagende børn, så den gentager vi 7. maj 2020 i Arden Hallerne, stiller Anita Græsbøll Larsen i udsigt.

Men tilbage til ”Sprog-start”, hvis gode erfaringer baserer sig på et toårigt forsøgsprojekt.

Sprogstart

Det projekt afsluttede og evaluerede bibliotekerne i Aalborg og Brønderslev i samarbejde med Tryg Fondens Børneforskningscenter tidligere i år .

Undervejs har også institutioner i Mariagerfjord, Frederikshavn, Jammerbugt, Morsø, Rebild og Thisted Kommune deltaget.

Resultatet er blevet et forløb, hvor bibliotekspersonale sammen med pædagoger systematisk arbejder med at styrke børns sprog.

I alt har 1335 børn i 3-5 årsalderen deltaget i det toårige forsøg. De særdeles positive resultater viser fremgang på en række vigtige sprogområder.

Improviserede rim på gyngen

Samtidig viser det sig, at en relativt lille indsats har en positiv effekt.

- Effekten mærkes også ude i de deltagende institutioner.

- Vi ser tydeligt se, at børnene er blevet bedre til at rime, og at de lærer flere ord, fortæller Heidi Jørgensen, der er sprogpædagog i daginstitutionen Bornholmsgade i Aalborg.

- I hverdagen mærker vi, at Sprogstart gør en forskel.

- Vi har eksempelvis hørt børn improvisere rim, mens de har gynger. Og så de spurgt efter ”Ditte” - nemlig den bibliotekar, der har lavet Sprogstart med dem, uddyber Heidi Jørgensen.

Rim, men også andre indsatser med ord, underbygger talesproget og den opmærksomhed på lyd, som et barn har brug for, når han eller hun sætter stavelser sammen til ord i sit hoved.

- Det banebrydende ved Sprogstart er, at effekten kan måles uanset børnenes baggrund, køn, alder, herkomst og forældrenes social status eller uddannelse, fremhæver Heidi Jørgensen.