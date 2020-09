Landsbyskole i Gerding vågnet efter 68 år i dvale

I 1952 blev skolen lukket i Gerding - og det fortælles, at sognerådet dengang lovede Gerding-beboerne, at hvis der igen kom over 20 elever, ville man overveje at genåbne skolen.

Det er på den baggrund med nogen spænding, de nuværende beboere i landsbyen imødeser, om Rebild kommune vil stå ved det gamle løfte, efter at en af landsbyens nytilflyttere, Sofie Hammer Vandborg, har taget initiativ til at starte hjemmeskoling for en større flok af Gerdings børn.

”Skolen” holder til i byens ”Hytte”, hvor der en gang om ugen samles op til 20 børn i alderen tre uger til otte år.

Sofie Hammer Vandborg er glad for, at Gerding Bylaug beredvilligt har stillet byens fællesplads og ”Hytten” til rådighed for initiativet.

- Her kan vi i godt vejr være ude i naturen og i dårligt vejr kan jeg undervise i ”Hytten”, påpeger hun.

Til en start har børnene samlet sten, som er blev flot dekoreret. Desuden er der samlet blomster og blade, som efter presning skal bruges til at lave flotte billeddekorationer.

- Vi har samlet de mange børn via opslag på Facebookgruppen “Fællesskabet”.

- Selv er jeg uddannet pædagog, og da flere af forældrene deltager som medhjælpere, får alle børn den opmærksomhed, de kræver, fortæller Sofie Hammer Vandborg,

Til beroligelse for beboerne i den gamle skole, skynder hun sig at tilføje, at der foreløbig ikke er aktuelle planer om at søge Rebild kommune om genåbning af skolen i Gerding.

- Vi er meget tilfredse med forholdene, som de er nu, fastslår Sofie Hammer Vandborg.