Landets bedste på naturhorn

STØVRING: Per Iversen, Støvring, er en af Danmarks dygtigste naturhornsblæsere.

Det blev for nylig understreget, da Per Iversen med sin naturhornsgruppe fra Aalborg Jægerklubs Jagtklub sikrede sig det danske mesterskab ved Forbundsmesterskabet, som blev afviklet på Nordjyllands Landbrugsskole i Lundbæk.

Den fem mand store naturhornsgruppe sikrede sig DM-titlen med i alt 1468 point - ca. 200 flere end de nærmeste konkurrenter.

To musikstykker, som begge er komponeret af Per Iversen, blev i øvrigt godt modtaget af dommerne.

Limfjordsrapsodi er komponeret over temaer fra ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”, mens svensk rapsodi bygger over temaer fra svensk folkemusik.

Ideerne til kompositionerne får Per Iversen, når han f. eks. vandrer rundt om Mastrup-søerne i Støvring eller er på fisketur ved Lindenborg Å.