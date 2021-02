Lamaerne Helga og Irma skal holde Mikkel væk

Marie Skjødt Fisker og kæresten Andreas Eg Lomborg har tit set ræven luske rundt, når deres mange får læmmede nye små lam i indhegningen ved deres gårdbutik på Røde Møllevej ved Rebildcentret. Ligesom de har konstateret, at flere små lam er forsvundet i nattens løb, givetvis taget af samme Mikkel Ræv.

Men for godt et halvt år siden læste Marie Skjødt Fisker, at lamaer er gode som vogterdyr, og det fik hende til at tænke på, om et par lamaer kunne passe på deres små lam.

Der var ikke langt fra tanke til handling, for snart fandt de et par lamaer med navnene Helga og Irma, som gik nede på Djursland, købte dem, og satte dem ud i deres egen dyrefold.

- De er nu ikke helt oplært i at skræmme ræven væk, siger Marie Skjødt Fisker med et smil, - men de skal nok komme efter det.

- Vi kan tydeligt se, at rævene er bange for lamaerne, så det ser ud til at virke. Dybest set burde vi nok have flere lamaer, da vi samlet set har cirka 1.000 får gående forskellige steder i Himmerland og Nordjylland, men vi ser lige tiden an.

Snart også vildheste

De mange får læmmer omkring 1.500 lam om året, og sammen med parrets ca. 200 kreaturer danner de grundlaget for Andreas Eg Lomborgs naturplejefirma og dermed også den gårdbutik, som han og Marie Skjødt Fisker åbnede skærtorsdag i påsken 2019.

Rigtigt mange kunder sætter pris på det fine og velsmagende kød fra lammene og kalvene. En kvalitet og en smag, der i høj grad skyldes, at dyrene er naturplejere og, at de græsser naturarealer med det formål at fremme biodiversiteten og undgå brugen af maskiner.

I øvrigt er det planen at udvide dyreholdet med en flok vildheste næste år.

Lokale varer i gårdbutikken. Foto: Helge Søgaard

Succes med gårdbutikken

Marie Skjødt Fisker er oprindeligt både lærer- og kontoruddannet fra Aarhus, men da hun flyttede til Himmerland hos kæresten Andreas Eg Lomborg, blev hun en del af både et naturplejeprojekt og altså også et omfattende dyrehold. Og siden da har hun ikke set sig tilbage i forhold til sit oprindelige fag.

- Gårdbutikken har vokset sig både større i omsætning og kundekreds, lige siden vi åbnede. Det spreder sig fra mund til øre og via sociale medier, fordi der både er mange rigtigt gode historier og billeder i vores projekt.

- Langt de fleste kunder kommer for at se, hvad vi har i køledisken og fryseren, og lader sig så friste af de mange andre fine produkter, vi har på hylderne. Det er udelukkende danske varer, stort set fra andre lokale producenter, og det er helt klart noget, som kunderne værdsætter, fastslår Marie Skjødt Fisker.

Marie med lækre lammeskind af egen produktion. Foto: Helge Søgaard

Skind er blevet et hit

Ud over kødet fra lammene og kreaturerne, leverer dyrene også en anden specialitet til butikkens spændende varesortiment. Bløde og lækre lammeskind ligger i store bunker midt i butikslokalet.

- Det var nærmest ved et tilfælde, for da jeg første gang var med til at køre lammene til slagtning, spurgte jeg, hvad skindene blev brugt til. Svaret var dengang, at de ikke blev anvendt, og derfor gik jeg i gang med først at salte skindene, som del af konserveringsprocessen, for derefter at sende dem til et garveri i Sverige. Herfra kommer de nu retur som bløde og lækre skind som både pynter og varmer i husets bedste stol i ethvert hjem.

- Ganske vist har situationen med coronaen holdt en del af mine faste kunder væk, men jeg er sikker på, at de nok skal komme tilbage, når vi får normale tider igen.

- Ud over markedsføring via sociale medier har vi også fokus på arrangementer. Vi har tidligere haft åbent landbrug med rigtig mange gæster og havde også planer om et par julemarkeder, som blev aflyst grundet restriktionerne.

- Men vi har masser af andre arrangements-idéer i tankerne. Eksempelvis når fårene læmmer, vandreture i det naturskønne område, hvor dyrene går, og hvor gårdbutikken ligger. Men også arrangementer målrettet børnefamilier, for her kan man hilse på en flok geder, får, hængebugsvin, kreaturer og altså de to lamaer Helga og Irma, slutter Marie Skjødt Fisker.

Marie Skjødt Fisker i sin gårdbutik. Foto: Helge Søgaard

Gårdbutikken ligger på Røde Møllevej 18a, 9520 Skørping og er åben hver fredag og lørdag i tidsrummet 10-15.