LAG Himmerland støtter 5 nye projekter

LAG Himmerland har tømt puljen med projektstøtte ved årets sidste indstillingsmøde i 2018 - i alt bliver der indstillet fem nye projekter for 824.175 kr.

Dermed har LAG Himmerland i år indstillet 13 projekter til støtte for ca. 2 mio. kr. Projekterne skal godkendes i Erhvervsstyrelsen, som giver det endelige tilsagn til ansøgerne. Projekterne kommer fra frivillige foreninger og lokale erhvervsvirksomheder og -samarbejder i Rebild og Mariagerfjord kommune, oplyser Anne Odgaard Ritman, der er LAG Koordinator hos LAG Himmerland

De indstillede projekter denne gang er:

Markedsføring og nye boformer i Rebild Øst klyngesamarbejdet.

Ansøger: Terndrup Borgerforening (på vegne af Rebild Øst klyngen).

Projektet omhandler en markedsføringskampagne og udarbejdelse af koncept for nye boformer i Rebild Øst området. Rebild Øst ’klyngen’ er et bindende samarbejde mellem de 3 byzonbyer Terndrup, Bælum og Blenstrup, samt opland med 13 landsbyer - alle beliggende tæt ved hovedlandevej 507.

Projektet vil promovere og synliggøre området og understøtte klyngens vision om, at tiltrække nye tilflyttere - gerne børnefamilier. Der iværksættes en omfattende brandingkampagne og indgås et samarbejde med landskabsarkitekter om at udarbejde bud på attraktive nye boformer i byer og landsbyer - konkret ved en visualisering af fx flergenerationshuse, boliger for singler, ældre og unge, storparceller og boliger for eneforsørgere med børn. Indstillet beløb: 106.437 kr.

Sundhedshus i Nørager - etape 2.

Ansøger: Nørager Sundhedshus Aps.

Projektet indeholder en udvidelse af det eksisterende sundhedshus med en mellembygning, der forbinder sundhedshuset med det eksisterende lægehus. Mellembygningen opføres i to etager, hvor stueetagen omfatter reception og ventelokaler samt toiletter, og hvor 1. sal indrettes som kantine og opholdslokaler samt kontorer for alle lejere i det udvidede sundhedshus. Indstillet beløb: 200.000 kr. / LAG Himmerland støttede ligeledes Sundhedshuset i Nørager - etape 1.

Mere natur på Hobro Golfbane mv.

Ansøger: Hobro Golfklub.

Der bliver etableret mere natur på golfklub-arealerne, som åbnes for offentligheden via stier. Ca. 12-13 hektar jord ønskes lavet til naturområde til glæde for biodiversiteten, klubbens medlemmer, gæster - alle der færdes i området. Enkelte områder på selve baneområdet ønskes forbedret med mindre søer og vandløb til glæde for samme målgrupper. Dertil etableres toiletfaciliteter ved udslagsbane samt tilbud til autocampere med mulighed for overnatning. Indstillet beløb: 198.128 kr.

Opgradering af motoren på Svanen.

Ansøger: Driftsselskabet Svanen Aps.

Projektet omfatter en opgradering af motoren på Svanen, så den bliver klar til kommende sæsoner og til de ture og pakkeløsninger, kunderne efterspørger. Dermed sikres Svanen en mere stabil drift og mulighed for at udvikle flere tilbud til turister og borgere i fjordlandet. Projektet vil ligeledes styrke de turistmæssige samarbejder, der er omkring skibet. Indstillet beløb: 144.384 kr.

Fra klubhus og forsamlingshus til multifunktionelt "aktivitetshus" og "aktivitetsområde".

Ansøger: Lokalrådet for Glenstrup, Handest og Holmgård.

Et nyt bæredygtigt aktivitetssted er på vej i Handest, som vil være inspirerende og forskønnende i landsbyens bybillede. Dette projekt er finansieret af andre midler og ikke en del af LAG-projektet.

LAG-projektet omhandler de omkringliggende faciliteter, således: - etablering af solcelleanlæg for en mere miljøvenlig og økonomisk bæredygtig daglig drift af huset, - inventar til aktivitetshuset og - etablering af en udendørs aktivitetsplads med forskellige funktioner og tilbud. Indstillet beløb: 175.225 kr.

Næste frist

til LAG Himmerlands projektmidler ligger i april måned 2019.

Endelig dato følger snarest - indtil da opfordres lokale projektfolk til at kontakte LAG-koordinator Anne Odgaard Ritman og få vurderet deres projekters mulighed for at opnå støtte.

Skriv til Anne på: aritm@mariagerfjord.dk