Læseheste holder aldrig ferie

MARIAGERFJORD: Forældre og bedsteforældre i Mariagerfjord behøver ikke at frygte for, at det kommer til at knibe med at underholde familiens yngste i sommerferien.

Også denne sommer melder Mariagerfjord Bibliotekerne klar med en mængde sommeraktiviteter, du kan nyde uanset vejret.

Mandag 17. juni tyvstartes sommerferien med Sommerferiebogen.

Har du lyst til at være med, kan du hente et læsebevis på biblioteket i den betjente åbningstid.

Herefter gælder det så om at låne, læse og anmelde fem bøger i løbet af sommerferien.

Aktiviteten henvender sig til aldersgruppen 6-16 år, og Mariagerfjord Bibliotekerne kvitterer med en bogpræmie til alle, der når igennem sommerens bogbunke.

Bliver der tid til mere læsning i en travl sommerferie kan du også få fornøjelsen af at ”tæve din bibliotekar”.

Udfordring til børnene

Bibliotekarerne udfordrer nemlig alle børn til en læsekonkurrence hen over sommeren - for hver 50 sider læst må man smide en bold i børnenes rør på biblioteket og aflevere en seddel med sit navn.

Så er man samtidig med i lodtrækningen om to biografbilletter.

Billetterne udløses dog først, hvis det lykkes at læse mest og besejre bibliotekarerne.

Konkurrencen løber mellem 1. juli og 16. august.

I den betjente åbningstid tilbyder bibliotekerne ”ommerkrea” gennem hele sommerferien - eller så længe lageret rækker.

Lån en bamse med på turen

I år får du mulighed for at dekorere en flot snurretop, som du naturligvis bagefter får med sig hjem.

Skal du i stedet ud at rejse, står ”sommerferiebamsen” til rådighed.

I hele juni, juli og august kan du låne bamsen med på ferie.

Det eneste, man skal huske, er at tage et billede af bamse på tur og dele sin rejsefortælling med biblioteket, når man kommer hjem igen.

Så er du samtidig med i konkurrencen om en spændende præmie.