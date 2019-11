Lækkerier og kunsthåndværk

SKØRPING: Schweizisk ost, hjemmedyrkede hasselnødder, italienske specialiteter, røget laks, fiskefrikadeller, brunkager, gløgg, gin, vodka, økologiske grøntsager - krydret med forskelligt kunsthåndværk og bøger. Det var ingredienserne, da Gitte Klarup fra Glas & Glimt for syvende år i træk afholdte Gourmet under Kronerne i Skørping i weekenden.

Arrangementet blev for andet år i træk afholdt i verandaen og rotunden ved KulturStationen i Skørping, og både lørdag og søndag var der en passende strøm af mennesker, der kunne nyde mange forskellige gratis smagsprøver, men så til gengæld kvitterede med, at der var godt gang i handelen i boderne.

Her kunne man blandt andet købe hjemmedyrkede hasselnødder. Det var Mabel Nielsen, der har rødder i Canada, hvor hasselnøddeproduktion er stort, der har taget passionen for nødderne med til Danmark, hvor klimaet passer godt til produktionen. Hun har hobbyvirksomheden Loddebakken Hasselnødder, der har hjemme i Ulsted ved Hals.

- For mange er hasselnødder bare hasselnødder, men jeg dyrker ti forskellige sorter, som jeg har med her i dag, og hvor man kan opleve forskellen. Det er første gang, at jeg deltager i Gourmet under Kronerne, og det har foreløbigt været rigtigt godt, lød det fra Mabel Nielsen.

En anden, der havde taget turen til Skørping – ovenikøbet helt fra det indre København - var keramikeren Per Bo. Han har været med alle årene, siden Gourmet under Kronerne startede.

- Jeg kender Gitte, og kan simpelthen ikke få lov at slippe, lød det fra Per Bo med et smil.

- Men det er nu også super hyggeligt, og der er godt gang i handelen, så det er bestemt en stor fornøjelse at tage turen herover.

Der var i alt 11 udstillere/boder til dette års Gourmet under Kronerne, som for to år siden - af pladshensyn - blev flyttet til verandaen/rotunden ved KulturStationen i Skørping.

- Tidligere havde arrangementet hjemme i og omkring mit værksted på Jyllandsgade, men faciliteterne her er meget bedre, og det er nemmere for gæsterne at besøge, lød det fra arrangør Gitte Klarup, der kunne glæde sig over et flot fremmøde i løbet af de to dage.