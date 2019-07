Kvindedag med forkælelse i Terndrup

TERNDRUP: En arbejdsgruppe bestående af seks kvinder fra forskellige idrætsforeninger i Terndrup har midlertidigt udskudt ferien og er i stedet trukket i arbejdstøjet for at planlægge en stor event - kun for kvinder - i Terndrup Idrætscenter.

- Vi har et ønske om at forkæle kvinderne og skabe et større fællesskab kvinderne imellem, samtidig med at vi gør dem bevidste om, hvad vi tilbyder af sportsfaciliteter i idrætscenteret, fortæller Helle Astrup, som er en af initiativtagerne bag arrangementet.

Kvinder fra hele området bliver inviteret til en hel dag med forkælelse for både krop og sjæl 17. august. Denne dag vil hele idrætscenteret, incl. svømmehallen, byde på alverdens former for fitness på land og i vand, efterfulgt af wellness med bl.a. mindfulness, yoga og saunagus.

- Vi har forsøgt at lave workshops for alle aldre, så både de unge og ældre vil få en god oplevelse og måske endda få prøvet grænser af, når de prøver nye sportsgrene, fortæller Helle Astrup.

Som prikken over i’et afsluttes dagen med tapas og ginsmagning, og også i løbet af dagen vil der være lækker forplejning, i og med at byens erhvervsliv har lovet at støtte op om arrangementet og vil sponsorere både sundt og sødt.

De seks kvinder bag event’en arbejder hårdt på at få de sidste brikker i programmet på plads og glæder sig til at kunne præsentere det endelige program og åbne op for tilmeldinger i den kommende uge.