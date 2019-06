Kvinde franarret 32.000 over telefonen

RAVNKILDE: Pas på telefonsvindlere, der udgiver sig for at være fra Nets. Sådan lyder opfordringen fra politiet, efter at to borgere i Himmerland er blevet snydt af en mand, der udgav sig for at være medarbejder hos betalingsfirmaet. Lørdag gik det ud over en 62-årig kvinde fra Ravnkilde, der blev franarret 32.000 kroner. Manden i røret fortalte kvinden, at hendes kort var blevet misbrugt, og at han havde brug for hendes kontooplysninger for at spærre kortet.