Kvadratisk kunst i Rotunden

SKØRPING: Den opmærksomme Skørping-borger har måske bemærket, at der på det seneste er kommet en hel stribe af kvadrater op på væggene i Rotunden mellem Kulturstationen og Kinorevuen i Skørping.

Det er Anette Bruun Hansen, som har hængt 16 af sine egne acrylmalerier op.

Malerierne er skabt inden for de seneste 10 måneder i atelieret hjemme i Gravlev, hvor hun og samleveren John Terragni i sommer åbnede ”Pocket Gallery” – et udstillingslokale som ifølge indehaverne, næsten er så lille som en lomme. Her kan man se (og købe) Johns keramik og Anettes malerier.

Da vægpladsen i ”Pocket Gallery” er begrænset, indgik Anette en udstillingsaftale med Skørping Bibliotek, da hun for nylig opdagede, at væggene i Rotunden stod gabende tomme.

Anette Bruun Hansen er nok bedst kendt som formand for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening i Rebild Kommune. Fritiden bliver brugt til at kæmpe for naturen – men også til at male efter den. På Anettes lærreder vikles insekter og planter ofte ind i et virvar af andre billedelementer som fly, soldater og mønstre.

Anette er oprindelig uddannet tekstildesigner fra Designskolen Kolding, hvor hun lærte at designe og trykke all over-mønstre til bogligtekstiler og beklædning. Som færdiguddannet kastede hun sig over maleri, grafik og træskulpturer. Efter 25 år med jobs, familie og frivilligt arbejde er mønster-glæden stadig intakt. Anette er især inspireret af den engelske designer William Morris (1834-1896), hvis smukke mønstre hun ofte gengiver i en mindre pertentlig udgave med sprøjt og løbende maling. De udstillede lærreder i Rotunden måler alle 50 x 50 cm – og det er der en idé med.

- Når alle billeder har samme størrelse, er det let at lave en rytmisk og samtidig rolig ophængning. Det giver frihed til at flippe lidt ud inden for den enkelte ramme, lyder kunstnerens egen udlægning.