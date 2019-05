Kunstforening på inspirationstur til Jammerbugten

ØSTHIMMERLAND: Østhimmerlands Kunstforeningen ”Kilden” havde i år valgt at lade den traditionelle sommertur gå til Jammerbugten Kommune. Oven i købet i dejligt solskinsvejr, men med blæst under vingerne.

Første stop var Gerda Tranbergs galleri i Aabybro, hvor udflugtsdeltagerne så flot drivtømmerkunst.

Danmarks anden mindste kirke i Rødhus var også et stop værd, inden frokosten blev nydt på ”Futten” i Blokhus.

Efter frokosten stod der mere kunst på programmet - først på Rødhusgården og senere i Lien kunstcenter.

På Rødhusgården var der en flot udstilling af den færøske maler Øssur Mohr, der viste fjordens foranderlighed i forskelligt lys, og Lien Kunstcenter bød også på spændende malerier af mange anerkendte kunstnere.

”Kunstruten” sluttede i denne omgang med et spændende besøg i Rakugalleriet, Slettestrand.

Her fik turdeltagerne lejlighed til at være en del af det arbejdende værksted, og ventede spændt sammen med keramiker Jens Hostrup på at se, hvordan krakeleringerne og farven ville tage sig ud efter endelig rengøring.

Alt i alt en meget hyggelig tur, var turdeltagerne efterfølgende enige om.