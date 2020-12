Kulturstationen bygger om

Der er byggestilladser i indgangspartiet, og der hamres og bankes overalt på Kulturstationen i Skørping, der er i gang med at få en større overhaling.

- Det er mere end 20 år siden, Kulturstationen opstod som et flittigt benyttet kulturhus i historiske rammer, og derfor er det på tide, at vi opgraderer og gør faciliteterne mere tidssvarende, fortæller bestyrelsesformand Finn Nygaard

Det hele sker i samarbejde med Rebild Kommune, der ejer bygningen, og med hjælp af såvel professionelle håndværkere som frivillige fra Foreningen Kulturstationens egne rækker.

Hele stueetagen renoveres med nye toiletter og nyt køkken i tilknytning til Verandaen og Rotunden, der flittigt benyttes til arrangementer som fredagscaféen eller andre begivenheder, hvor der er tilknyttet servering.

I samme ombæring etableres der udgang, som skal forbindes direkte med den kommende 100-Sal, således at begge faciliteter kan spille optimalt sammen.

Ud over de mange faciliteter, som Foreningen Kulturstationen disponerer over, rummer bygningen også bibliotek, musikskole og Lokalhistorisk Arkiv.

- Ikke et ord om corona, for ombygningen finder praktisk nok sted, mens mange aktiviteter i huset er lukket ned. Men vi planlægger og arbejder naturligvis efter, at der kommer en hverdag i løbet af 2021, fastslår Finn Nygaard.

Farver og stemning

Udover at lokalerne renoveres, arbejdes der ud fra et ønske om at skabe unikke stemninger i lokalerne. Verandaen er nu malet i en smuk grøn farve, der matcher perfekt til det smukke og historiske vægmaleri af Cimbrerne, der drager gennem Rebild Bakker.

På 1. sal tematiseres de enkelte lokaler. Det betyder bløde lænestole og tæppe på gulvet i Lille Stue, at lokalet med navnet Ved Vejen udsmykkes i samarbejde med Herman Bang Selskabet i Skørping, samt at Salonen males i en smuk Christiansborg-lignende rød farve, som de mange smukke landskabsmalerier i lokalet matcher perfekt til.

Lokalhistorisk Arkiv for Skørping Kommune bidrager med tekster og udsmykning af lokalet, som hedder ”værelse 7”, fordi det skal matche den tidslomme, som dette lokale repræsenterer fra dengang, Kulturstationen var gæstgiveri og hotel.

Salen, der er bygningens største lokale, blev i 2019 akustikreguleret, og lige nu arbejdes der via fondsansøgninger på at skaffe midler til et lydsystem med mixerpult og teleslynge. Vel at bemærke et system, som alle brugere af salen umiddelbart kan tilgå og benytte, hvilket naturligvis er en stor fordel for kommende brugere af salen.

En del af byudviklingen

Projektet bunder også i ønsket om at gøre faciliteterne endnu mere attraktive for byens mange andre aktører.

- Vi ønsker at skabe synergi gennem et tættere samarbejde, der rækker udover, at vi tilbyder lokaler og praktiske faciliteter. Derfor er det vores plan at indbyde eksempelvis Erhvervsforeningen, Skørping Idrætscenter, byens foreningsliv og mange andre aktører til en snak omkring fælles muligheder og igangsætning af begivenheder, som samlet set kan være med til at udvikle byen og forretningsgrundlaget for os alle.

- Vi har stærke ressourcer i bestyrelsen på Kulturstationen og mange kompetencer tilknyttet, som vi er klar til at sætte i spil til denne proces, hvor vi vil indbyde til en såkaldt kulturbrunch, der skal fungere som et idéforum og styrke netværksdannelsen, udtaler bestyrelsesformand Finn Nygaard.

Ombygningen i stueplan finansieres af Rebild Kommune med afsæt i det forhøjede anlægsloft, som har givet lidt plads i anlægsbudgettet, mens arbejdet på 1. salen finansieres af Foreningen Kulturstationen. På 1. salen går man for alvor i gang straks i det nye år og forventer at være færdige efter et par måneders arbejde.

- Lige nu holder vi vejret i forhold til restriktioner omkring størrelsen af forsamlinger, inden vi melder en dato ud, hvor vi kan præsentere, hvor flot det kommer til at se ud, fastslår Finn Nygaard, - men vi har også lige en række opgaver på arbejdsplanen, inden vi er helt færdige.