Kulturskolen lover styr på afstandskrav

MARIAGERFJORD: Onsdag inden Kristi himmelfartsdag var en glædens dag for mange kulturinstitutioner - deriblandt Mariagerfjord Kulturskole.

Også landets musik-og kulturskoler fik nemlig tilladelse til at genåbne sidste onsdag - altså 27. maj.

En længe ventet og savnet melding al den stund, at Mariagerfjord Kulturskole i lighed med alle de andre kulturinstitutioner landet over har holdt ufrivilligt lukket siden marts måned.

Nu melder skolens undervisere klar til at modtage deres elever igen.

- Og vi tager opgaven med at undgå smittespredning meget alvorligt, hvorfor der kan være områder, vi desværre ikke kan genåbne allerede nu.

- Men også områder, vi helt må vente med at bruge til næste skoleår, bebuder leder af Mariagerfjord Kulturskole, Finn Elias Svit.

Enkelte undtagelser

Det skyldes blandt andet de særlige retningslinjer for afstand ved eksempelvis korsang.

I andre tilfælde ligger forklaringen i forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Alle elever har fået direkte besked om genåbning, og i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at tilbyde fremmødeundervisning, vil underviseren stadig tilbyde onlineundervisning.

- Indtil næste udmelding 8. juni kan vi ikke garantere genåbning af hele skolen på én gang, understreger Finn Elias Svit.

Digital nødløsning

Brancheforeningen for Danske Musik-og Kulturskoler har lavet detaljerede anbefalinger for kulturfagene.

Dertil respekterer Mariagerfjord Kulturskole selvfølgelig Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Endelig har kulturskolens underviser en plan for, hvordan de enkelte fag i Mariagerfjord kan gennemføres for at sikre bedst muligt mod smittespredning.

Men inaktive har skolens lærere bestemt ikke forholdt sig i lukningsperioden på henved tre måneder - tværtimod.

I den periode har man i stedet tilbudt undervisning på digitale platforme.

Både i billedkunst, dans, drama og musik har underviserne fundet på kreative undervisnings setups, som har bestået af både hjemmeopgaver og live-undervisning.

De har glædet sig

Derfor har de fleste af Kulturskolens mange elever kunnet modtage undervisning i deres kulturfag.

Men nærværet har i sagens natur manglet, hvor kulturskolens undervisere glæder sig rigtig meget til at tage imod deres elever igen.

Men også på anden og festlig måde har sangen og ikke mindst fællesangen været bragt spil

Til stor glæde for både børn og voksne har musikunderviseren været ude på både skoler og i daginstitutioner i lukningsperioden.

I forrige uge tog underviserne Valsgaard og Astrup under fællesangens vingerne.

I torsdags blev børn i Arden og Vebbestrup taget under samme kærlige behandling.

Fællessang et lille åndehul

Her mødtes underviserne med grupper af børn på Arden Skole, Børnehuset Hesselholt, Rugmarken Arden samt med børn på Solhverv Privatskole.

- Og vi påtænker en tur i denne uge til Bymarkskolen, Rosendalskolen og forhåbentlig også en lokal børnehave, bebuder Finn Elias Svit.

Målet med fællessangen har været at give lærere og pædagoger et lille åndehul - og give alle en dejlig fælles musikoplevelse.

- Kunstens væsen er jo at berige, og vi håber at bringe smilet frem, bemærkede Finn Elias Svit efter premieren i Valsgaard.

- Jeg har glædet mig meget til at komme på turné og synge sange med nogle børn, som jeg både kan se og høre, og som ikke bare sidder bag nogle skærme.

- Musik skal jo opleves og indleves. Og så er det jo skønt at komme ud og mærke energien og møde nogle af de børn, som fast går til undervisning hos mig.

- Dem savner jeg rigtig meget, sagde korleder Maj-Lis Hoffer Henriksen, Mariagerfjord Kulturskole ved sammen lejlighed.