Kulturskole vil gerne i kontakt med dig

MARIAGERFJORD: Om coronakrisen ellers løjer af til den tid, så har Mariagerfjord Kulturskole fuld gang i indtaget af elever til den sæson, der begynder til september og således omfatter 2020/2021.

Frem til og med 27. april kan kreativt lystne børn, unge og voksne tilmelde sig fag inden for billedkunst, musik på alle niveauer, samt dans og drama.

- Og det er med glæde og stolthed, vi byder os til.

Over hele kommunen

- I brochuren og på hjemmesiden kan du læse om alle de enkelte fag, og du kan få et overblik over de steder i kommunen, hvor vi tilbyder undervisning.

-Så vi håber selvfølgelig at se rigtig mange kreative elever i den kommende sæson, inviterer kulturskoleleder Finn Elias Svit.

Som elev i musik kan du tilvælge gratis sammenspil, og vi arrangerer mange koncerter og begivenheder, hvor du har mulighed for at optræde.

De fleste fag sigter mod børn fra syv års alderen, men børn med lyst til at komme i gang med et musikfag inden da kan slutte sig til et af Kulturskolens forskolehold.

Her leges musikken ind fra en tidlig alder, og børnene udforsker de mange forskellige instrumenter.

Musik, billedkunst og drama

Derudover bydes på et væld af muligheder for både børn, unge og voksne inden for kor, orkestre, sammenspilshold og soloundervisning.

På billedkunstlinjen gives plads til masser af fri fantasi.

Her arbejdes med tegning, maleri, collage, former og farvelære, og eleverne arrangerer også deres egne udstillinger.

Dramaeleverne opsætter rollespil og øver i at improvisere, og eleverne på danseholdet danser fede koreografier.

Begge kategorier giver forestillinger i løbet af året.

I samarbejde med Hobro Søndre Skole samt lokale idrætsforeninger tilbyder Mariagerfjord Kulturskole for andet år i træk, at elever med et særligt idræts- eller kulturtalent kan gå i Mariagerfjord Talentklasser.

Særlige talentforløb

Det treårige talentforløb gaber over syvende, ottende og niende klasserne, og her kombinerer elever, der har et talent inden for eksempelvis fodbold, svømning, billedkunst, musik eller korsang, deres skoledag med talentundervisning.

Der tilbydes løbende optag - så længe ledige pladser haves.

Hvis du hører til blandt elever i alderen 16 til 20 år med et særligt musiktalent og ambitioner om at udvikle dig tilbydes du at blive en del af et toårigt talentforløb.

Her forberedes du på optagelse på en videregående musikalsk uddannelse.

Sidst, men ikke mindst, lægger Mariagerfjord Kulturskole stor vægt på, at alle børn får mulighed for at opleve glæden ved kulturens mange fag.

Helt ned til vuggestuerne

Derfor har Kulturskolen indgået samarbejdsprojekter med både vuggestuer, børnehaver og skoler, så børnene får nogle anderledes kreative oplevelser i skoletiden.

På Kulturskolens hjemmeside www.mariagerfjordkulturskole.dk kan du læse mere om de kreative fag og tilmelding.

Som nævnt har du frist frem til mandag 27. april.

Også Mariagerfjord Korskole melder sig så småt på banen - i første omgang med tilmelding til sangprøverne.

Den foregår frem til 25. maj og henvender sig til drenge og piger mellem seks og 20 år.

Om Mariagerfjord Korskoles tilmeldingsprocedure kan du læse mere på deres hjemmeside www.mariagerfjordkorskole.dk