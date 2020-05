Kulturskole på rundtur med fællessang

I skrivende stund må Mariagerfjord Kulturskole stadig holde lukket for aktiviteterne, og mens de venter på en genåbning, har Kulturskolen taget initiativ til at bringe sangen ud til kommunens børnehaver og skoler. Det sker med udendørs fællessang.

Det startede således tirsdag, hvor skole og børnehaven i Valsgård og specialskolen i Astrup fik besøg. Senere på måneden går turen til skolen og institutioner i Arden. Tre af Kulturskolens undervisere spiller og synger for, og det hele foregår udendørs, så afstandskrav og sikkerheden kan overholdes.

- Vi ved, at underviserne på skolerne og pædagogerne har en ekstra stor opgave for tiden, og at musikundervisningen ikke kan gennemføres mange steder. Derfor vil vi gerne give lærerne og pædagogerne et lille åndehul og give alle en dejlig fælles musikoplevelse. Kunstens væsen er jo at berige, og vi håber at bringe smilet frem, fortæller Finn Elias Svit, der er kulturskoleleder.

Afstandskravene blev nøje overholdt. Foto: Jesper Bøss Jesper Bøss

Mariagerfjord Kulturskole har været lukket siden marts måned, og i lukningsperioden er undervisningen fra Kulturskolen blevet tilbudt på digitale platforme. Men på trods af kreative løsninger så længes underviserne efter at mødes med eleverne. Derfor er sang-turnéen et kærkomment tiltag.

- Jeg har glædet mig meget til at komme på turné og synge sange med nogle børn, som jeg både kan se og høre, og som ikke bare sidder bag nogle skærme. Musik skal jo opleves og indleves, så det er skønt at komme ud og mærke energien. Og så er det dejligt at møde nogle af de børn som fast går til undervisning hos mig, fordi dem savner jeg rigtig meget, fortæller Maj-Lis Hoffer Henriksen, korleder i Mariagerfjord Kulturskole.

Alle gav sig fuldt ud - både med sangstemmerne og med hele kroppen. Foto: Jesper Bøss Jesper Bøss

Og at dømme på elevernes engagement og højlydte sangstemmer ved tirsdagens fællessang på fodboldbanerne overfor Valsgård skole så var gensynet gengældt.

Her blev blæst og forårskulde i løbet af dagen sunget væk af eleverne og erstattet af solen. Et dejligt symbol på at vi er på vej mod lysere tider…