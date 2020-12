- Kulturlivet skal få os op fra sofaen igen i 2021

Hun er fra et hjem med klaver. Men den nu 67-årige formand for kultur- og fritidsudvalget i Mariagerfjord Kommune, Jane Grøn, lærte nu aldrig at spille på klaveret, hvilket hun faktisk er lidt ærgerlig over i dag.

Jane Grøn kom i byrådet tilbage i 2011 og har siden seneste kommunalvalg i 2017 været kulturens førstedame i Mariagerfjord kommune.

Hun måtte dog snart erkende, at med hendes utrættelige engagement så blev det hurtigt et fuldtidsjob.

- Jeg brænder i den grad for kultur, og det bedste, jeg kan opleve, er at se stjernerne i folks øjne, når de kommer ud efter en kultur- eller musikoplevelse. Derfor er det vigtigt, at vi ikke giver op, selvom det er svært at være kulturarrangør i øjeblikket. Det må ganske enkelt ikke være for nemt at aflyse, og det er vigtigt, at vi både viser os selv og omverdenen, at vi sagtens kan lave kulturarrangementer med god afstand og under iagttagelse af de retningslinjer der nu engang gælder, fastslår Jane Grøn.

Vanskeligt år for alle

Selvom corona-restriktionerne strammes rundt om i landet, så gælder det om at se fremad for kulturlivet efter et særdeles vanskeligt år for alle.

Der er ingen tvivl om, at den helt store udfordring for kulturudbydere bliver at få gæsterne til at vende tilbage efter måneders nedlukning og usikkerhed blandt gæsterne.

- Vi er blevet vant til at sidde i sofaen og se en film, så der skal gøres en særlig indsats for at starte kulturlivet op igen. Derfor har vi også sat ekstra midler af til kulturudvikling i Mariagerfjord kommunes budget, for selvom det fortsat gælder om at holde liv i foreninger og kulturaktiviteter med støtte og hjælp, så er den genåbning, som vi alle håber på i 2021, en vigtig prioritet for os, lyder det fra Jane Grøn.

Kulturen er vigtig

- Kultur kan noget helt specielt i forhold til at bringe mennesker sammen og styrke vore sociale behov. Derfor er kultur også en vigtig del af vort velfærdssamfund, fordi den faktisk magter både at begejstre, men også at lindre og trøste. Det er tydeligt, at en stor oplevelse bliver endnu større, hvis man kan dele den med andre, siger Jane Grøn.

Hun oplevede selv, at deltagelsen i den ellers velfungerende digitale version af Kulturmødet på Mors, ikke helt levede op til tidligere tiders live-forestilling, hvor man i den grad interagerer med de andre deltagere i sådan en begivenhed.

- Kultur via digitale medier kan selvfølgelig sagtens lade sig gøre, og teknologien har virkelig betydet, at vi har sparet mange fysiske møder. Noget som jeg faktisk tror, kan vendes til en fordel for foreningslivet. For med hurtige og fleksible møder over teams eller skype, så bliver det lettere og mindre tidskrævende at gå ind i det organisatoriske arbejde, fremfor at skulle dedikere en hel aften til at deltage i et fysisk møde. Ofte hører man jo, at foreningsarbejde kræver for meget tid, og her er der da en oplagt mulighed for at reducere tidsforbruget, siger Jane Grøn.

Bøger er også vigtige

- En anden vigtig del af kulturlivet er bøger og især bibliotekernes rolle i kulturlivet. Jeg har altid været interesseret i bøger og har læst mig gennem utallige bogreoler. På en måde blev det at læse bøger en slags dannelsesrejse for min vej gennem livet, og derfor har bibliotekerne en særlig plads i mit kulturelle hjerte i dag. Desværre er de yngre generationer ikke så flittige læsere, så derfor arbejder vi meget på at udvide bibliotekernes palet således, at de også bliver samlingssteder og rugekasse for andre oplevelser som foredrag, lokale klubtiltag og social omgang mellem mennesker. Naturligvis udfordret af situationen i 2020, men jeg ser bibliotekerne som en fremtidig facilitator af kulturelle aktiviteter, der kan vokse sig store og med tiden få deres egne ben at gå på.

Og hvad skete der i øvrigt med klaveret i forældrenes hjem. Ja, det blev solgt!