Kulturhus flytter tre koncerter

Den aktuelle corona-nedlukning af kulturlivet i kombination med den stigende smittefare har fået Kulturhusforeningen i Arden til at flytte alle arrangementer i de kommende uger.

- Af hensyn til sikkerheden for publikum, kunstnere og frivillige har vi besluttet at flytte alle vores arrangementer før vinterferien til uge 8 og senere, fortæller Arne Arildsen fra foreningen, som sammen med mange andre krydser fingre, tæer m.m. for at situationen på det tidspunkt tillader, at der igen kan afholdes koncerter og andre kulturelle arrangementer.

Med god velvilje fra bookere og kunstnere er det lykkedes at finde nye datoer, som betyder at ”Live & Lokalt” koncerten med de nye nordjyske talenter Jonas Ringtved og Solvej i stedet for 16. januar nu afvikles torsdag 25. februar, mens troubaduren Mikael K (Klondyke) går på scenen lørdag 6. marts, hvor den oprindelige dato var 22. januar.

Endelig holder den musikalske fortælling om ”Elvis – kongen af rock´n´roll” med Peter Søvad, Ole Sloth og Klaus Thrane flyttedag til fredag 12. marts.

Alle, som har købt billet til de nævnte koncerter, er blevet kontaktet med tilbud om at billetterne kan benyttes på de nye datoer.

Man kan finde information om ændringerne og hele forårsprogrammet på Kulturhusets hjemmeside samt på Facebook.