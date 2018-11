Kulturfjorden på slankekur

MARIAGERFJORD: I Rebild Kommune står det fælles kulturorgan ”Kulturen” indtil videre til at blive helt nedlagt.

Helt så drastisk går de ikke til værks i Mariagerfjord, men også her kniber det med at få økonomien i bladudgivelsen til at hænge sammen.

Oprindeligt udkom den fælles kulturkalender ”Kulturfjorden” en gang i kvartalet. I 2018 blev udgivelsesfrekvensen skåret ned til tre gange om året, og nu skrumper ”Kulturfjorden” igen, så bladet fremover kun vil udkomme to gange om året - som en konsekvens af kommunens 2019-budget.

- Politikerne valgte at fjerne 50.000 kr. i budgettet - med henvisning til, at kulturkalenderen jo også findes i en elektronisk udgave på nettet, påpeger souschef Jens Lykke fra kommunens kulturafdeling, der sammen med Mariagerfjord Bibliotekerne har ansvaret for både hjemmeside og blad.

- Vi fornemmer, at både kulturarrangører og borgere er glade for begge platforme, men økonomien taget i betragtning er der kun et håndtag at trække i, nemlig en besparelse på bladdelen, fortsætter han.

Bladet ”Kulturfjorden” er ikke kun en kalender men også et medie, hvori der indgår artikler med gode historier fra kulturlivet i kommunen. Desuden har blandt andre kulturskolen sin brochure med som et indstik i bladet, hvilket fortsat vil være tilfældet i forårsudgaven, der udkommer i slutningen af februar og omfatter arrangementer frem til sommer.

I august vil et nyt blad være på gaden med efterårets aktiviteter.

- Vi lægger vægt på, at det vi sender ud i folks postkasser er et kvalitetsprodukt, så derfor vil vi hellere lave to gode udgaver end tre halvgode, erklærer Jens Lykke.

Udover et kommunalt tilskud, der i 2019 er reduceret til 120.000 kr., finansieres bladet af tilskud fra de to provstier samt et sponsorat fra Jutlander Bank. Desuden bidrager Himmerlands Teater og GASmuseet med faste tilskud.

Hjemmesiden www.kulturfjorden.dk finansieres af Mariagerfjord Bibliotekerne, der i øvrigt oså er med til at drive www.himmerlandsbilletten.dk, der står for billetsalget til en stor del af de kulturelle arrangementer i det himmerlandske.